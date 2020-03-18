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PSG, E-Sport Dünya Kupası'nda

PSG E-Spor takımı Dünya Kupası maçları için Busan'a gitti. PSG E-Sport takımının yolculuğu ve özel anları Dugout farkıyla sizlerle.

18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
PSG E-Spor takımı Dünya Kupası maçları için Busan 'a gitti. PSG E-Sport takımının yolculuğu ve özel anları Dugout farkıyla sizlerle. PSG, E-Sport Dünya Kupası'nda

Kaynak: Dugout

Etiketler : E Spor, Busan, Spor

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