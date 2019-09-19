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PSG evinde Real Madrid'i farklı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

19.09.2019 00:53PSG evinde Real Madrid'i farklı geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Galatasaray, deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla ilk hafta tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Belçika deplasmanında Club Brugge ile golsüz berabere kalarak Devler Ligi'ne puanla başladı. Grubun diğer maçında ise Paris Saint-Germain, Real Madrid'i 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Club Brugge: 0 - Galatasaray: 0

Paris Saint-Germain: 3 - Real Madrid: 0

B Grubu:

Olympiakos: 2 - Tottenham: 2

Bayern Münih: 3 - Kızılyıldız: 0

C Grubu:

Dinamo Zagreb: 4 - Atalanta: 0

Shakhtar Donetsk: 0 - Manchester City: 3

D Grubu:

Bayer Leverkusen: 1 - Lokomotiv Moskova: 2

Atletico Madrid: 2 - Juventus: 2 - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Kaynak: İHA

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