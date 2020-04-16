PSG, Fransa'da sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtmaya devam ediyor
Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtıyor.
16.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:54
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, günde yaklaşık 1200 kişilik yemek 60 gönüllü aracılığıyla başkent Paris'teki hastanelere servis ediliyor.
Fransız kulübünün, bugüne kadar yedi farklı hastaneye 5 bin kap yemek dağıttığı ve bu rakamın kampanya sonunda 25 bine ulaşacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Onlar gerçek kahramanlar ve biz de bu mücadelede onların yanında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Paris Saint Germain, Paris, Spor