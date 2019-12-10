PSG - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Galatasaray muhtemel 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi son maçları için takımlar tüm hazırlıklarını yaptı. A grubunda 6. maçlar sarı kırmızılı takım ile Paris Saint-Germain arasında yapılacak. Fransa'da gerçekleşecek karşılaşmada Galatsaray'ın galibiyet almaktan başka çaresi görünmüyor. Paris Saint-Germain - Galatasaray bilet fiyatları ne kadar? PSG - Galatasaray maçına dair tüm detaylar haberimizde...

PSG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa'daki Parc des Princes Stadında düzenlenecek müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.Yardımcıları ise Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olarak belirlendi. Karşılaşma 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te beIN Sports kanalında canlı olarak yayımlanacak.

PSG - GALATASARAY KADRO

PSG:Navas, Meunier, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar.

Galatasaray:Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda iki takım Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda 2 Ekim 2019 tarihindeki 2.hafta maçında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray PSG'ye 1-0 mağlup olmuştu.

PARİS SAİNT GERMAİN - GALATASARAY BİLET FİYATLARI

Fransa'da oynanacak maçı bire bir izlemek isteyenler için bilet fiyatları, Türk lirası ile 385 lira'dan başlayarak 6 bin lirayı buluyor.