Haberler » Güncel » PSG ile Galatasaray taraftarı arasında arbede - Haber

PSG ile Galatasaray taraftarı arasında arbede

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında oynanacak olan Paris Saint Germain-Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.

11.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:00PSG ile Galatasaray taraftarı arasında arbede
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında oynanacak olan Paris Saint Germain- maçı öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı. Mücadelenin oynanacağı stadyuma yakın bir noktada toplanan sarı-kırmızılı taraftarlara PSG taraftarı saldırınca arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesiyle olaylar büyümeden engellenirken, bir Fransız taraftarın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:02 Antalya'da gecekonduya yıldırım düştü: 1 yaralı - Haber
00:02 4. Vefa Ödülleri - Haber
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2019 - Haber
00:00 Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
23:56 Muğla'da kaçak kazı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Haber
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Haber
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Haber
12.12.2019 00:06:58