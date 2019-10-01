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Psg maçında 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2'nci haftasında Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

01.10.2019 20:55Psg maçında 11'ler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2'nci haftasında Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz üstlenecek.
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao
PARIS SAINT-GERMAIN: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Veratti, Di Maria, Sarabia, Icardi



UEFA Şampiyonlar Ligi, Türk Telekom Stadyumu, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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