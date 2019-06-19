PSG Neymar’ı takımda tutmaktan neden vazgeçti?

Bu yazı, 18 Haziran 2019 tarihli L'Equipe gazetesinde yer alan ve Arnaud Hermand imzasıyla yayımlanan makalenin çevirisidir.













Bu düşünülmeden alınmış bir karar değil. Aksine sportif, insani ve ekonomik parametrelerin değerlendirilmesinin ardından uzun bir süre olgunlaşmış bir düşünce. PSG’nin, iyi bir teklif gelmesi durumunda Neymar’a kapıları açma fikri, bu düşüncenin bir meyvesi. Kulübün sahibi Nasser al-Khelaifi, şubat ayında yeni forma sponsorları Accor ile sözleşme imzalarken yaptığı açıklamada Neymar ve Kylian Mbappé’nin %2000 takımda kalacağını söylemişti. PSG patronu, France Football’a verdiği ve önceki günlerde yayınlanan aynı fikirde değildi, hatta tam aksi düşüncedeydi.



Khelaifi, Mbappé’nin takımdan kalacağından oldukça emin: “Mbappé %100 değil %200 Paris’te kalacak. Onu bırakmayacağız. Son yıllarda aldığımız en iyi karar onunla sözleşme imzalamak oldu.” Katarlı iş adamı, Neymar konusunda ise aksi yönde, çok daha negatif düşünüyor: “Neymar’la direkt olarak konuşmadım ama babası (menajeri) ile konuştum. Ona bir PSG oyuncusundan beklediklerimi tekrar söyledim. (…) Formanın onurunu savunacak, kulübün projelerini benimseyecek hazır oyuncular istiyorum. Bunları istemeyenlerle, bunları anlamayanlarla görüşüp konuşacağız. (…)” Khelaifi, bunları söyledikten sonra sesinin tonunu daha da yükseltiyor: “Kimsenin bu takımla sözleşme imzalama zorunluluğu yok. Kimse buna zorlanmıyor. Neymar buraya tüm bunların bilincinde, projelere dahil olmak için geldi. (…) Diğer tüm oyuncular gibi, Neymar’ın da bizim projelerimize inanması gerektiğini ve tüm bunların garantisini vermek zorunda olduğunu tekrarlıyorum. Eğer bu şartlar içinde devam edecekse, hiçbir problem çıkmayacak demektir.”



Bu son cümle fazla diplomatik ancak PSG patronunun medyadaki bu çıkışı Neymar ve çevresindekilerin hiç de hoşuna gidecek türden değil. Peki bu söylemler bir ayrılığın habercisi mi? Söz konusu söylem titizlikle hazırlanmış ve Paris kulübünün ayrılık konusunda ciddi bir şekilde çalışması olduğunu gösteriyor. Brezilyalı oyuncu hakkında yaklaşık üç hafta önce çıkan taciz iddiaları PSG yöneticilerinin bu tutumlarının etkilerinden biri olabilir ancak esas olarak aşağıdaki başlıklarda ele alınan üç etken, bu tutumun dayanağını oluşturuyor.





Yatırım ve profesyonellikteki başarısızlık





Bu eleştiriler, Katarlı kulüp sahibinin röportajında açıkça kendini gösteriyor. Açıklamalarda, oyuncuların tamamının yanı sıra teknik direktör Thomas Tuchel ve ekibi de hedef alınıyor. İsmi özel olarak belirtilmese de Neymar, hususi olarak hedef alınıyor. Başkanın eleştirileri dikkatlice dinlecek olursa içinde bulunulan durumun, kulübün Neymar’a fazla hoşgörü tanımasından kaynaklandığı anlaşılıyor. PSG yönetimi, Neymar’ı kızdırmak ya da kaybetmek korkusundan dolayı ona çok fazla özgürlük tanıdı: Sakat olduğu halde kız kardeşinin doğum günü veya Rio Karnavalı için Brezilya’ya gitti, ilki Al-Khelaifi ile olmak üzere iki kez abartılı doğum günü kutlaması yaptı… Eğer Neymar PSG’de canının her istediğini yapabildiyse, bu durumdan kulüp yönetimi ve kulüp başkanı da sorumludur. Camp des Loges (PSG’nin kulüp ve antrenman merkezi) çalışanlarına göre bu eleştirilerde abartıya kaçılıyor. Çalışanlar, diğer oyuncuların da zaman zaman Neymar’dan daha az profesyonel davrandığını söylüyorlar.





Sıkıntılı sağ ayak bileği





Neymar, her sezon en az üç aydan fazla sakat olması nedeniyle takıma katkıda bulunamıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde ve önemli maçların önemli anlarında… 222 milyon euro’ya alınan ve yıllık net 30 milyon euro ödenen bir oyuncu için fiyat - performans oranı hiç de parlak gözükmüyor. Onu sahadan uzak tutan şey, sağ ayak bileğinde yaşadığı iki sakatlık. Oyuncunun sakatlığının Brezilya’nın Katar’la 6 Haziran’da oynadığı hazırlık maçı esnasında nüksetmesi, Parisli yöneticilerin oyuncunun tam olarak iyileşmeyeceğine yönelik şüphelerini arttırdı. Neymar’ın bir yakınından edinilen bilgiye göre Brezilyalı, ayak bileğini tam sağlıklı olarak kullanacak ve bu durum ayrılık için bir argüman oluşturamaz. Ancak Neymar’ın sağ bileğindeki tekrarlayan sakatlıklar, oyuncunun kronik bir sakatlık problemi olduğunu düşündürmeye itiyor. Peki bu tekrarlama, geçtiğimiz sezon Dünya Kupası’nda oynamak için Neymar’ın olması gerekenden daha erken bir vakitte sahalara dönmesi yüzünden mi? Pek tabii mümkün. Bu durumun aynı zamanda Paris kulübünün yöneticilerinin kafasında, oyuncunun gerektiği gibi bakım görmediği düşüncesini de uyandırıyor. Görüşler burada bir kez daha çeşitleniyor. PSG cephesi oyuncunun ameliyat olması gerektiğini düşünürken, Brezilya Milli Takımı cephesi ise olmaması gerektiği görüşündeydi. Neymar, sonuç olarak ameliyat olmadı.





Mbappé rekabeti





Al Khalifi, açıklamalarında Mbappé hakkında övgü dolu sözler söylerken ve onu sorumluluk almaya ittiğini belirtirken, dünya şampiyonu oyuncu Mbappé’nin UNFP (Ulusal Profesyoel Futbolcular Birliği) Seramonisi esnasındaki açıklamalarını beklemiyordu. Mbappé, 2017 yazında Monaco’dan 180 milyon euro karşılığında transfer edilirken PSG, orta vadedeki amaçları doğrultusunda hareket ediyordu. 2018 Dünya Kupası’nı çok iyi geçiren ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Fransız genç, ülkesi dünya şampiyonluğa uzanırken yıldızını bir hayli parlatmıştı. Neymar ise aynı turnuvada rakiplerinin ona en ufak bir temasında yerde kalması nedeniyle alay konusu olmuş ve turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti. 2018-2019 sezonu başlarken, iki oyuncu arasındaki fark çoktan erimişti. Fransızın performası, Ligue 1’de sezonun en iyi oyuncusu seçilmesi ve Neymar’ın sahalardan üç ay uzak kalması dengeleri tersine çevirdi. Mbappé’nin birkaç hafta önceki açıklamaları ve iddiaları, kulübün üst kademelerini takımda fazla sayıda yıldız oyuncu olduğuna dair ikna etmişe benziyor. Son olarak, geçtiğimiz günlerde Neymar hakkında basında yer alan olumsuz gelişmeler, PSG yönetimini Mbappé’yi daha ön plana çıkarmak gerekliliği üzerine ikna etmiş olabilir.





(*) Mbappé, 19 Mayıs günü şu açıklamaları yapmıştı: “Benim için Paris’te, eğer mümkünse, daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi. Bu benim için büyük bir keyif olur. Eğer Paris’te olmazsa, belki başka bir yerde, yeni bir proje ile olur.”







Çeviri: Enes KANBUR