PSG, Neymar ve Cavani'yi İstanbul'a getirmiyor

Şampiyonlar Ligi'nde yarın gece temsilcimiz Galatasaray'la kritik bir randevuya çıkacak olan Paris Saint Germain'in 21 kişilik maç kadrosu bugün resmen açıklandı. Fransız kulübünün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda kart cezalısı olan Neymar'ın yanı sıra Julian Draxler ve Toulouse maçında kalçasından sakatlanan Edinson Cavani'nin İstanbul'a götürülmeyeceği belirtildi.

İŞTE PSG'NİN GALATASARAY MAÇ KADROSU

İşte PSG'nin Sarı Kırmızılılar'la oynayacağı dev maçın kadrosunda yer alan isimler: Keylor Navas, Sergio Rico, Garissone Innocent, Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Laywin Kurzawa, Juan Bernat, Thomas Meunier, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Marco Verratti, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Adil Aouchiche, Eric Maxim Choupo-Moting, Angel Di Maria, Kylian Mbappe ve Mauro Icardi.