Haberler » Spor » Haber

PSG, Neymar ve Cavani'yi İstanbul'a getirmiyor

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacağı PSG maçı öncesinde Fransız ekibin kadrosu belli oldu. PSG'de kart cezalısı olan Neymar ve sakatlığı bulunan Cavani kadroya alınmadı.

30.09.2019 12:32

Şampiyonlar Ligi'nde yarın gece temsilcimiz Galatasaray'la kritik bir randevuya çıkacak olan Paris Saint Germain'in 21 kişilik maç kadrosu bugün resmen açıklandı. Fransız kulübünün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda kart cezalısı olan Neymar'ın yanı sıra Julian Draxler ve Toulouse maçında kalçasından sakatlanan Edinson Cavani'nin İstanbul'a götürülmeyeceği belirtildi.

İŞTE PSG'NİN GALATASARAY MAÇ KADROSU

İşte PSG'nin Sarı Kırmızılılar'la oynayacağı dev maçın kadrosunda yer alan isimler: Keylor Navas, Sergio Rico, Garissone Innocent, Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Laywin Kurzawa, Juan Bernat, Thomas Meunier, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Marco Verratti, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Adil Aouchiche, Eric Maxim Choupo-Moting, Angel Di Maria, Kylian Mbappe ve Mauro Icardi.

Manchester UnitedManchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif

Caner ErkinCaner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü

Fatih Terim, BabelFatih Terim, Babel'i kulübeye çekiyor

Tümer Metin: Beşiktaş formasını taşıyamayanlar varTümer Metin: Beşiktaş formasını taşıyamayanlar var

PSG, Neymar ve Cavani'yi İstanbul'a getirmiyor

Galatasaray, İstanbul, Neymar, Spor

YORUMLAR(16)
ÜMRANİYESPORLU:renkler farklı olabilir ama ülkemizi temsil ediyorlar inş gs yener TÜRKİYEMİZ için
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ARITMETIK SAZAN:Hic önemli degil. Neymar zaten cezali, ama hic bir farki olmaz oyunun. Adamlarin takir takir isleyen bir sistemi var. Di Maria tek basina dagitacak Galatasaray defansini. .
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
FREE DÜRBÜN:bu birşey ifade etmiyor maalesef, adamların yedekleri bile çok iyi. Galatasarayın işi çok zor
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:morel verin galataya bir dört tane yesin
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
GS LİYİM:GEREK GÖRMEMİŞLER :D
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
BABAYAROOO:FARKETMEZ SAPLAR GEÇERLER :D
Yayından Kaldır
9 9
Cevap yaz
GTR:bizim yenmedğimiz takım mı kaldıki az saplamadık rahat ol
Yayından Kaldır
1 3
ADINIZI YAZIN:İNŞALLAH PSG 10 TANE ATAR
Yayından Kaldır
8 8
Cevap yaz
GS:kıskananlar çatlasıneskilerden bilir bizi psg 4 tane atmıştık biz onlara hatırlatıyımburda 2 kez oynadık ikisindede yendik koçum
Yayından Kaldır
5 2
ASHDJHAGDSA:sonrada ülke puanı neden düşer senin gibi zihiniyetler yüzünden
Yayından Kaldır
2 1
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
15:46 Erkekler Federasyon Kupası başladı
15:45 Paris saint germain istanbul'a geldi
15:42 Genç Milli Kadın Futbol Takımının hedefi Elit Tur'a yükselmek
15:37 Emrespor'a profesyonel tecrübeli orta alan transferi
15:33 Dünya şampiyonu merve azak memleketinde coşkuyla karşılandı
15:32 Sigortam.net İTÜ Basket'te transfer
15:32 Olimpiyat madalyalı Milli Atlet, Türk kadının gücünü yeniden dünyaya göstermek istiyor