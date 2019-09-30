Haberler » Spor » Haber

PSG'nin yıldızı Thiago Silva, Radamel Falcao'dan çekiniyor

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Thiago Silva, "Falcao'yu dikkatlice ve yakından takip etmeliyiz, gözlerimizi ayırmamalıyız. Ancak sadece Falcao'ya kilitlenmemeli bütün Galatasaray'a dikkat etmeliyiz." dedi.

30.09.2019 17:39

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray'a konuk olacak olan PSG'de geri sayıma geçildi. PSG'nin takım kaptanı Thiago Silva, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın yıldızı Falcao'yu öne çıkardı.

"GALATASARAY SAHASINDA ÇOK ENERJİK BİR TAKIM"

Falcao'nun önemli bir forvet olduğunu aktaran Brezilyalı kaptan, "Kaliteli ve tahmin edilemez bir forvet. Falcao'yu dikkatlice ve yakından takip etmeliyiz, gözlerimizi ayırmamalıyız. Ancak sadece Falcao'ya kilitlenmemeli bütün Galatasaray'a dikkat etmeliyiz. Çünkü Galatasaray sahasında çok enerjik ve heyecanlı oynayan bir takım. Büyük takım tecrübesine sahip çok oyuncuları var ve Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerektiğini biliyorlar" dedi.

Thiago Silva

"GALATASARAY'I ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Galatasaray deplasmanının zorluğuna da değinen Thiago Silva, "Çok heyecan verici bir maç olacak. Evinde çok tehlikeli bir takım. Galatasaray'ı çok iyi biliyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi sahaya koyacağız. Açıkçası güzel bir maç olacak ve biz sabırsızlıkla maçı bekliyoruz. Maç içerisinde sabırla beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

(Skorer)

PSG'nin yıldızı Thiago Silva, Radamel Falcao'dan çekiniyor

Thiago Silva, Galatasaray, Falcao, Spor

YORUMLAR(10)
ALİ AGA:Yaw he he ver ara gazını bas 4-5 gol
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BEYİNSİZLİĞE YER YOK:Adem büyük işte bu günler için var. Köy Falcao ile yanyana. Bak nasıl gol atıyorsun.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
THE BOY:Beyler takım zaten oyun anlamında uyumsuz kimden çekinebilirler ki. . . Falcao desek. . . Adama top gelmiyor nasıl bir tehdit oluşturabilir ki. . . Durumumuz kritik. . . Bu gibi zamanlar da ligde galibiyet serisi yakalamamız lazım yoksa durumumuz eksi yönde gitmeye devam edicek. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
AHA:sen bizle billur geçiyon tiago
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SEYFO:Ağam bizimle eğleniy.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
JUNİOR FALCAO:emre mor orta falcao kafa ve GGOOOOLLLLLL
Yayından Kaldır
7 4
Cevap yaz
KRALEX:SİZLERE GÜVENIYOZZZZZ
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
GOSSEP:Sizinleyiz Galatasaray
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
CİMBOM:cift forvet oynatmak lazim bence falcao yalniz önde böylesi kulüplere zor atar cünkü orta sahamizda okadar güclü degil
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
RECEP USTA:Sandım ki Türk oyuncudan çekiniyor.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
23:48 Gazişehir gaziantep - göztepe maçının ardından
23:46 Hikmet Karaman görevine devam ediyor.
23:42 Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgun, bu sezon oynadığı maçlarda kalesini gole kapattı!
23:42 Yasmani copello finalde 6'ncı oldu
23:38 Kayserispor kararını verdi
23:31 SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlık için yeşil ışık yaktı
23:29 Altınordu - Adana Demirspor maçının ardından