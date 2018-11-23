Psg'nin Yıldızları Neymar ve Mbappe Sakatlandı

Brezilya
'nın Kamerun
ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında attığı bir şutun ardından sağ kasığından sakatlanan Neymar
, bir süre tedavi görmesine rağmen oyuna devam edemedi. Richarlison, 8. dakikada yıldız futbolcunun yerine oyuna dahil oldu. Fransa
'nın Uruguay
ile karşılaştığı hazırlık maçında da genç yıldız Mbappe
, rakip kaleciyle girdiği ikili mücadelenin ardından sağ omzundan sakatlanarak 36. dakikada yerini Florian Thauvin'e bıraktı.
İki yıldız futbolcusu sakatlanan PSG, 24 Kasım'da ligde Toulouse
, 28 Kasım'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool
'u konuk edecek.
Brezilya,Fransa,Kylian Mbappe,Neymar