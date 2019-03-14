PSG, Onyekuru'yu Transfer Etmek İstiyor

Paris Saint-Germain, Marsilya ve Borussia Dortmund gibi takımların peşinde olduğu yıldız isim için Fransız temsilcisi gözünü kararttı.

Teamtalk'un haberine göre Paris Saint Germain, Galatasaray'ın yıldızı için 20 milyon euroyu gözden çıkardı belirtiliyor. Onyekuru, son olarak Antalyaspor maçında iki gol atıp dikkatleri iyice üzerine çekmişti.

Galatasaray'da yıllık 1.2 milyon euro kazanan Onyekuru için Everton'a 800 bin euro ücret ödenmişti.