14 Mart 2019, 10:46
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PSG, Onyekuru'yu Transfer Etmek İstiyor

Kendi liginde şov yapan ancak Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenen PSG yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Milyarder isim Nasser Al-Khelaifi Başkanlığını yaptığı PSG, Galatasaraylı Onyekuru'yu transfer etmek istiyor.

Paris Saint-Germain, Marsilya ve Borussia Dortmund gibi takımların peşinde olduğu yıldız isim için Fransız temsilcisi gözünü kararttı.

Teamtalk'un haberine göre Paris Saint Germain, Galatasaray'ın yıldızı için 20 milyon euroyu gözden çıkardı belirtiliyor. Onyekuru, son olarak Antalyaspor maçında iki gol atıp dikkatleri iyice üzerine çekmişti.

Galatasaray'da yıllık 1.2 milyon euro kazanan Onyekuru için Everton'a 800 bin euro ücret ödenmişti.

Galatasaray, Borussia Dortmund, Marsilya, Spor


YORUMLAR (5)
BİLİR : Ulan aptallar onyekuru gs de kiralık.
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ŞAMPİYON GALATASARAY: Parayı alın ,, malı verin ..
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EGEMEN: Şu arapları sevemeyen tek ben miyim?
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ULUBATLI SOUNESS A CEVAP : Aynen öyle kardeş))) kıskananlar çatlasın.
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ULUBATLI SOUNESS: Galatasaray dünyaya açılan bir kapıdır
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