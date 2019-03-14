<p> <a class='keyword' href='/paris/' title='Paris'>Paris</a> Saint-Germain, <a class='keyword' href='/marsilya/' title='Marsilya'>Marsilya</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/borussia-dortmund/' title='Borussia Dortmund'>Borussia Dortmund</a> gibi takımların peşinde olduğu yıldız isim için Fransız temsilcisi gözünü kararttı.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/14/psg-onyekuru-yu-transfer-etmek-istiyor-11834099_4858_m.jpg' title='PSG Onyekuru'yu Transfer Etmek İstiyor'></figure></div><p>Teamtalk'un haberine göre <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/paris-saint-germain/' title='Paris Saint Germain'>Paris Saint Germain</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'ın yıldızı için 20 milyon euroyu gözden çıkardı belirtiliyor. Onyekuru, son olarak <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/antalyaspor/' title='Antalyaspor'>Antalyaspor</a> maçında iki gol atıp dikkatleri iyice üzerine çekmişti.</p><p> <a class='keyword' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'da yıllık 1.2 milyon euro kazanan Onyekuru için <a class='keyword' href='/everton/' title='Everton'>Everton</a>'a 800 bin euro ücret ödenmişti.</p>