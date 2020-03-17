PSG Oyuncuları Korona Virüs Arasını Böyle Değerlendiriyor
Fransa'da korona virüs önlemleri kapsamında Ligue 1'in süresiz askıya alınmıştı. Ligin askıya alınmasının ardından araya giren PSG oyuncularının özel görüntülerini sizler için Dugout farkıyla hazırladık.
17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Fransa 'da korona virüs önlemleri kapsamında Ligue 1'in süresiz askıya alınmıştı. Ligin askıya alınmasının ardından araya giren PSG oyuncularının özel görüntülerini sizler için Dugout farkıyla hazırladık.
Kaynak: Dugout
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