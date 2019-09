PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)

PSG - Real Madrid karşılaşması, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında en çok beklenen maç. Devler Ligi'nin en çok kupa kazananı Real Madrid, gruptaki ilk maçta Paris Saint Germain'e konuk oluyor. Maçın muhtemel ilk onbirleri, canlı yayınlayan kanalların listesi haberimizde. Peki, PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev maç hangi kanaldan yayınlanacak?

PSG - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda iki dev kulüp, PSG ile Real Madrid, Paris'te karşılaşacak. Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Adam Nunn ve Gary Beswick yapacak. TSİ 22.00'da başlayacak maçın Türkiye'de TV yayını beIN Sports 2 kanalından, internet yayını ise beIN Connect platformu üzerinden olacak.

MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

PSG - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

PSG'de Mbappe, Cavani, ve Kehrer sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Paris ekibinin Brezilyalı süperstarı Neymar ise cezası sebebiyle Real Madrid karşısında sahada olamayacak.

Real Madrid'de ise Luka Modric ve Valvarde ve Marcelo'nun sakatlıkları bulunuyor. İspanyol stoper Sergio Ramos ise cezası sebebiyle PSG karşısında forma giyemeyecek.

PSG: Navas; Diallo, Thiago Silva, Meunier, Marquinhos; Verratti, Gueye, Herrera, Di Maria; Icardi, Sarabia

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, James Rodríguez; Bale, Benzema, Hazard