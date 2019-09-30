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PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Fatih Terim'e büyük övgü: Onunla karşılaşmak rüya gibi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel, Fatih Terim'e övgü dolu sözlerde bulundu. Tuchel, "Deneyim açısından Fatih Terim'in çok büyük bir önceliği olduğu gerçek. Fatih Terim ile karşılaşmak rüya gibi." dedi.

30.09.2019 20:48

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak Uruguaylı yıldız Cavani hakkındaki soruyu yanıtlayan Alman teknik adam, "Cavani'nin şu anda herhangi bir ağrısı yok ama kafası rahat değil. Hareketlerinin hızlanması gerekiyor ve topa vuruşlarında henüz rahat değil. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor onun için" dedi.

ICARDİ AÇIKLAMASI

Cavani'nin yanı sıra yeni transfer Icardi'nin de 2 ay top oynamadığına dikkat çeken Tuchel, "Kendisini geçen hafta Bordeaux maçında 10 dakika denedik. Bugünkü antrenmanda yüzde kaç hazır olduğu hakkında fikir elde edilecek. Takıma tekrar dönmesi kolay değil tabii ki. Bugünkü antrenman belli olacak. Mbappe ve Moting'in de antrenmanlardaki durumlarına bakacağız ve karar vereceğiz" diye konuştu.

Thomas Tuchel

"FALCAO'YA ÖNLEM ALMAYACAĞIZ"

Falcao'ya önlem alıp almayacağı da sorulan Tuchel, "Sadece Falcao değil, bunun dışında çok fazla tecrübeli ve kaliteli oyuncu var. Falcao'yu biliyoruz. Onun gibi bir 9 numaraya karşı oynamak zordur. Dikkatli olmalıyız ama kendisine özel bir önlem almayacağız. Kendisini tanıyoruz ve oyuncularımız da kendisini oldukça iyi tanıyor" ifadelerini kullandı.

TERİM'E BÜYÜK ÖVGÜ

Tuchel, "Deneyim açısından Fatih Terim'in çok büyük bir önceliği olduğu gerçek. Fatih Terim ile karşılaşmak rüya gibi. Böyle teknik direktörlerle ve sahip oldukları deneyim sahipleriyle rakip olmak büyük bir onur." diyerek sözlerini noktaladı.

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Fatih Terim'e büyük övgü: Onunla karşılaşmak rüya gibi

Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, Fatih Terim, Spor

YORUMLAR(10)
BİRCAN:Hagi''nin kazandırdığı UEFA kupası''nın kaymağını yıllardır Adana şalgamı ile yeyip 77 milyonla dalga geçen adamdır Fatih Terim(NAMI DİYAR PARATOR). YARINKİ MAÇTA PSV''YE BAŞARILAR DİLERİM.
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YILGIN:Frank de Boer (2008): 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası''ndan dolayı bana göre başı hâlâ göklerde, bulutların arasında geziyordu. Ama şunu söyleyebilirim ki, çok mükemmel bir antrenör değildi. Kendisi futboldan çok dış görünüşüyle meşguldü. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megalomandı. PİRLONUN KİTABINDA GERÇEK PARATOR KİMMİŞ OKUYUN, PSV''YE BAŞARILAR DİLERİM.
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KEBAPÇI SELO:Milan Baros (2014): Onun çok muhteşem bir hoca olduğunu söylerlerdi ama çalıştıktan sonra gerçeği gördüm. Dünyada ondan daha iyi olan bir sürü hoca var. Fatih Terim''in maç öncesi taktik konuştuğunu hatırlamıyorum. Sadece rakibi yıkmak, parçalamak gibi şeylerden bahsederdi.
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FIRTINA:PİRLO ZIMPARATORDAN BAHSEDİYOR Ancak şaka bir yana, Terim''in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı. . . Belki böyle bir plan başka yerlerde geçerli olabilirdi, ancak Milan''da işlemezdi. işlemedi de, Milan''da uzun süreli görev alabilmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardı. PİRLO.
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AHMET:PİRLO DİYORKİ;ZIMPARATOR öğle yemeğine canı isteyince geç katılıyordu. AC Milan''ı temsil etmesi gereken resmi aktivitelere kravat takmadan gelebiliyor; sonra bu aktivitelerden, evinde ''biri bizi gözetliyor'' seyretmek için kimseye haber vermeden erkenden ayrılıp, Galliani''yi masasında tek başına bırakıyordu. Kendisini tesislerde John Travolta gibi garip, cafcaflı ve renkli kıyafetler giyerken görüyorduk. PİRLO
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..:Yani diyorki biz 5-6 atar geçeriz..
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MEMLEKETİM:Birileri yalnis tercümanlik yapmis. Diyelim doru tercüme edildi. Allah askina hangi ülkede anterönör adina soru sorulur? Sisirin sisirdikleriniz tek tek patliyor.
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KEBAPÇI SELO.:Yarinki maçta PSV''ye başarılar dilerim nasıl olsa ikiside Fransız takımı ben tercihimi psv''den yana kullanıyorum.
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METE:Cinconun yandaş medyası siz bu kasıntıyı şişirin ama fazla sürmüyor patlıyor bakın elin oğlu zımparator hakkında ne diyor Fatih oldukça dikkat çekici ve kurallara alerjisi varmış gibi gözüken garip bir insandı. Daha en başında Milan''da uzun süre görev yapamayacağı oldukça belliydi ve kısa bir süre sonra da kovuldu. PİRLO.
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TÜRKMEN BEYİ.:imPARATORRRRRR Terim Milan''dan önce, canının istediği her şeyi yapabildiği daha düşük profilli takımlarda görev almıştı, CİNCONDA DEMEK İSTEMİŞ) ama burası Milan''dı. Burada bazı hareketlerin tolere edilmeyeceğini herkes bilirdi. . .
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