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Psikiyatri doktorunun ölümünde flaş gelişme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yaşadığı evin 12. katından aşağıya düşerek hayatını kaybeden psikiyatri doktoru Zeynep Bodur'un intihar ettiği tespit edildi.

24.10.2019 18:20Psikiyatri doktorunun ölümünde flaş gelişme
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yaşadığı evin 12. katından aşağıya düşerek hayatını kaybeden psikiyatri doktoru Zeynep Bodur'un intihar ettiği tespit edildi.
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde psikiyatri bölümünde görevli Uzm. Dr. Zeynep Bodur, geçtiğimiz gün sabah saat 07.00 sıralarında, Mavişehir'de yaşadığı lüks sitedeki evinin 12'nci katından aşağıya düşmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bodur'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.
DAHA ÖNCE DE 3 KEZ İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ
Psikiyatri uzmanı olarak görev yaptığı ortaya çıkan doktorun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlıkları bulunan Uzm. Dr. Zeynep Bodur'un intiharı kesinleşti. Bodur'un daha öncede 3 kez intihara teşebbüs ettiği, yine psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi. Zeynep Bodur'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası toprağa verildi.
(İHA)

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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