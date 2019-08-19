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Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek öldürdü

Romanya'da bir psikiyatri hastası, 5 hastayı döverek öldürdü.

19.08.2019 14:54 Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek öldürdü
Romanya'da bir psikiyatri hastası, 5 hastayı döverek öldürdü.
Yetkililer, olayın dün ülkenin kuzeydoğusunda Sapoca kentinde meydana geldiğini, 38 yaşındaki hastanın bir anda diğer hastalara saldırdığını bildirdi.
Saldırıya uğrayanların üçünün olay yerinde, biri 88 yaşında iki kişinin saldırının ardından yaşamını yitirdiği, birçok hastanın da yaralandığı belirtildi.
Olay üzerine istifa eden hastane müdürü Viorica Mihalascu, "Her şey bir dakikadan kısa sürdü" diyerek, saldırganlaşan hastanın öncesinde böyle bir trajedi yaşanacağına dair belirti göstermediğini söyledi.
Romanya Sağlık Bakanlığı da hastane çalışanlarının, iş yerinde ihmalle suçlandıklarını açıkladı.

Romanya, Güncel

Kaynak: AA

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