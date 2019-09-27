Psikiyatri Servisi Hastalarının Ürünleri ile Kermes Düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisinde tedavi gören hastaların ürünlerinin satışının yapıldığı kermes yapıldı.



Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Personeli Berna Kübra Ünal, ADÜ Psikiyatri Servisiyle gerçekleştirdikleri iş birliği çalışmalarının hastalara moral ve destek sağladığını belirterek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ünal, kermesten elde edilecek gelirle hastaların el sanatları çalışmalarında kullandıkları ürünleri satın aldıklarını, bu çalışmaların hastaların morali için oldukça önemli olduğunu vurguladı.



Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi Sorumlu Hemşiresi Ebru Arkan, serviste tedavi gören hastalarla birlikte el sanatları uygulamaları, folklor, müzik etkinlikleri yaptıklarını bu çalışmaların hastaların gelişimi açısından önemini ifade etti. Arkan, hastaların el sanatları uygulamalarında ürettikleri ürünler ile gerçekleştirilen kermesin gelirinin, yardıma ihtiyacı olan hastaların tedavisi ve el sanatları uygulamalarının hammaddesinin alımı için kullanılacağını bu sebeple desteklerin önemli olduğunu aktardı. - AYDIN

Kaynak: İHA