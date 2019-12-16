Psikiyatri servisinde bıçak çekip doktoru darbetti

ADANA'nın Yüreğir Devlet Hastanesi'ndeki psikiyatri servisinde görevli Dr. Mehmet Çopur, uyum bozukluğu nedeniyle çalıştığı hastaneye sevk edilen asker K.G.'nin (22) çürük raporu vermediği için bıçak çekip, kendisini darbettiğini iddia etti. Güven hakkında suç duyurusunda bulunan Çopur, hastanelere kesici, delici cisim sokulmaması için X- Ray cihazı konulması gerektiğini söyledi.

Olay, 9 Aralık'ta Yüreğir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne'nin Keşan ilçesindeki 4'üncü Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli er K.G., uyum bozukluğu nedeniyle askerliğe elverişli olup olmadığına ilişkin rapor almak için hastaneye sevk edildi. Psikiyatri servisinde görevli Dr. Mehmet Çopur'dan çürük raporu almak isteyen K.G., olumsuz yanıt alınca yanındaki 18 yaşından küçük arkadaşı M.Ö. ile birlikte bıçak çektiği Çopur'u darbetti. Hasta yakınları ve hastane görevlilerinin araya girmesiyle kavga yatıştırılırken K.G. ile M.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. M.Ö. ve arkadaşı, sevk edildikleri adliyede, uzaklaştırma kararı alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HEKİMLERİN PRESTİJİ AYAKLAR ALTINDA

Darp raporu alıp K.G. hakkında suç duyurusunda bulunan Dr. Mehmet Çopur, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması için hastane girişlerine X- Ray cihazı konulması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Türkiye'de caydırıcı yasalar var ancak uygulanmaması nedeniyle bu şahıslar cesaretlendiriliyor. Halkın gözünde ne yazık ki hekimlerin prestiji ayaklar altına alındı. Sağlık çalışanlarının artık kıymeti kalmadı. Bu tip eylemleri gerçekleştirenler tutuklanmıyor ya da bir süre sonra adli kontrolle serbest bırakılıyor. Dolayısıyla bir sonraki olaylarda 'nasıl olsa bir şey olmuyor' diye darp devam ediyor, ölüme varan olaylar yaşanıyor. Psikiyatri servisleri, sıkıntılı hastalar geldiği için riskli yerlerdir. Avrupa ülkelerinde psikiyatrist odasında tehdit durumunda hekimin kaçabileceği kapıların olduğu yapılar var. Türkiye'de de bu uygulanabilir."