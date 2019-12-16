Haberler » Güncel » Psikiyatri servisinde bıçak çekip doktoru darbetti - Haber

Psikiyatri servisinde bıçak çekip doktoru darbetti

ADANA'nın Yüreğir Devlet Hastanesi'ndeki psikiyatri servisinde görevli Dr. Mehmet Çopur, uyum bozukluğu nedeniyle çalıştığı hastaneye sevk edilen asker K.G.'nin (22) çürük raporu vermediği için bıçak çekip, kendisini darbettiğini iddia etti.

16.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:14Psikiyatri servisinde bıçak çekip doktoru darbetti

ADANA'nın Devlet Hastanesi'ndeki psikiyatri servisinde görevli Dr. Mehmet Çopur, uyum bozukluğu nedeniyle çalıştığı hastaneye sevk edilen asker K.G.'nin (22) çürük raporu vermediği için bıçak çekip, kendisini darbettiğini iddia etti. Güven hakkında suç duyurusunda bulunan Çopur, hastanelere kesici, delici cisim sokulmaması için X- Ray cihazı konulması gerektiğini söyledi.

Olay, 9 Aralık'ta Yüreğir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne'nin Keşan ilçesindeki 4'üncü Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli er K.G., uyum bozukluğu nedeniyle askerliğe elverişli olup olmadığına ilişkin rapor almak için hastaneye sevk edildi. Psikiyatri servisinde görevli Dr. Mehmet Çopur'dan çürük raporu almak isteyen K.G., olumsuz yanıt alınca yanındaki 18 yaşından küçük arkadaşı M.Ö. ile birlikte bıçak çektiği Çopur'u darbetti. Hasta yakınları ve hastane görevlilerinin araya girmesiyle kavga yatıştırılırken K.G. ile M.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. M.Ö. ve arkadaşı, sevk edildikleri adliyede, uzaklaştırma kararı alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HEKİMLERİN PRESTİJİ AYAKLAR ALTINDA

Darp raporu alıp K.G. hakkında suç duyurusunda bulunan Dr. Mehmet Çopur, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması için hastane girişlerine X- Ray cihazı konulması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Türkiye'de caydırıcı yasalar var ancak uygulanmaması nedeniyle bu şahıslar cesaretlendiriliyor. Halkın gözünde ne yazık ki hekimlerin prestiji ayaklar altına alındı. Sağlık çalışanlarının artık kıymeti kalmadı. Bu tip eylemleri gerçekleştirenler tutuklanmıyor ya da bir süre sonra adli kontrolle serbest bırakılıyor. Dolayısıyla bir sonraki olaylarda 'nasıl olsa bir şey olmuyor' diye darp devam ediyor, ölüme varan olaylar yaşanıyor. Psikiyatri servisleri, sıkıntılı hastalar geldiği için riskli yerlerdir. Avrupa ülkelerinde psikiyatrist odasında tehdit durumunda hekimin kaçabileceği kapıların olduğu yapılar var. Türkiye'de de bu uygulanabilir."



Devlet Hastanesi, Yüreğir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28 İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı - Haber
17:28 Muş Belediyesi bu yıl 45 kilometrelik yolu asfaltladı - Haber
17:27 Isparta'da otomobiller çarpıştı 4 yaralı-EK - Haber
17:27 DHA YURT BÜLTENİ-18 - Haber
17:24 Erdemli Belediyesi camilere hizmeti sürdürüyor - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
16.12.2019 17:31:38