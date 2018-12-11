Psikiyatri Servisinde Çalışan Hemşirelere Eğitim

Düzenlenen sertifika törenine Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim vekili Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy, hastane yönetimi ve sağlık personelleri katıldı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı, düzenleme yetkisi olan Türkiye'deki 9 hastaneden biri olduğunu ifade eden Hastane Başhekim vekili Doç. Dr. MuhammetGüzelsoy," Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek binamızda düzenlenen kursa ilimiz başta olmak üzere ,İstanbul, Zonguldak, Sivas, Osmaniye, Balıkesir ve Samsun'dan gelen 17 hemşire katıldı.Sertifika programı 17 gün teorik ve 20 gün uygulama eğitimi olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirildi." dedi.

Personelin Donanımı Artıyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise, sağlık hizmeti sunumunda rol alan personelin bilgili ve donanımlı olmasının önemine dikkat çekti. Bu kapsamda eğitim programlarını oldukça önemsediklerinin altını çizen Dr. Akan, "Düzenlediğimiz bu tarz sertifikalı eğitim programlarıyla gerek doğumhanelerde gerekse psikiyatri servisleri gibi birçok alanda çalışan sağlık personellerimizin bilgi düzeyinin artacağına ve bunun sonucunda sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttıracağına inanıyoruz. Eğitim boyunca hemşirelerimiz psikiyatri alanındaki ulusal ve uluslararası hemşirelik uygulamaları, psikoeğitim, hasta ve yakınları ile sağlıklı iletişim kurma, gibi konularda bilgi sahibioldular. Bundan sonraki süreçte eğitim programlarımız artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Akan'ın konuşmasının ardından tören, eğitim programıyla ilgili değerlendirmelerle devam etti. Tören sonunda sertifika almaya hak kazanan hemşirelere sertifikaları takdim edildi.