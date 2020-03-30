"Psikiyatri tedavisi olanlar ilaç ve terapileri ihmal etmemeli"

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Emre Tolun Arıcı, Kovid-19 salgını sürecinde psikiyatrik tedavisi olan kişilere ilaçlarını düzenli kullanmalarını, çok zorunda kalmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmemelerini, psikiyatrik muayene ve terapi ihtiyaçlarını online görüşmelerle yürütmelerini önerdiklerini bildirdi.Arıcı, yaptığı yazılı açıklamada, çalışan bireyler için iş ortamının günün uzun saatlerinin geçirildiği ve kişi için en önemli sorumluluk alanlarından biri olduğunu ifade etti.Kovid-19 salgınının iş yerine ulaşım, iş yerinde virüsten korunma önlemleri gibi konuların yanı sıra iş yeri sahipleri için ekonomik kaygılar ve daha uzun vadede iş yerinde alınması gereken tedbirleri de gündeme getirdiğini belirten Arıcı, şu bilgileri aktardı:"İnsanlar bir yandan işini sürdürmeye çalışırken bir yandan da temasta olmaları nedeniyle, başka bireylere virüs bulaştırma kaygısı içindeler. Yaşanan bu kaygıyı belli düzeyde tutabilmek önemlidir. Şu an içinde bulunduğumuz süreçte kişilerin kaygı endişe duyması normaldir. Endişe düzeyi çalışmaya engel olmayacak fakat önlemler almamıza yardımcı olacak düzeyde olması faydalıdır. Genel olarak anksiyete bozukluğu, özellikle sağlık anksiyetesi olan hastalara da önerdiğimiz gibi gerekli önlemleri almamız ve aşırıya kaçmamamız önemli."Arıcı, koronavirüsten korunmak için önerilen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama, sosyal mesafeyi koruma, el temasından kaçınma ve sık sık ellerin yıkanması gerektiğini de hatırlattı."Koronavirüs panik atakları ortaya çıkarabilir"Koronavirüs salgını ile psikiyatrik hastalıkların şiddetinin artabileceğine veya kişilerde anksiyete belirtileri oluşabileceğine dikkati çeken Arıcı, şöyle devam etti:"Koronavirüs ile ilgili çaresizlik düşünceleri panik atakların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bedensel belirtilere aşırı odaklanmayla bu kaygılı süreçte; nefes darlığı, boğulma hissi, ateş basması gibi anksiyete belirtileri de koronavirüsün sebep olduğu hastalık belirtisi olarak yorumlanabilir ve panik atakları tetikleyebilir.Sosyal izolasyon, evden zorunlu olmadıkça çıkmama uyarısı virüsten korunmanın etkili yollarından. Bu bazı bireylerde kısıtlanmışlık düşüncelerine, çaresizliğe ya da sosyal izolasyon nedeniyle depresif ruh haline sebep olabilir. Fakat bu konuda aile içi iletişimi güçlendirmek, ev içi ortak aktiviteler yaratmak ve en önemlisi bu sürecin geçici olduğunu bilmek, bunu kişinin kendisine ve ailesine hatırlatması önemlidir. Yine teknolojik araçlarla iletişimin sürdürülmesi, sosyal desteğin sağlanması açısından önemlidir.""Takıntılar kaygıyı artırıyor"Koronavirüs için alınan zorunlu tedbirlerin bazı hastaları etkilediğini belirten Tolun Arıcı, "Örneğin bireyde obsesif kompulsif bozukluk varsa özellikle bulaşma tipi olan kişilerde kaygı daha da artmaktadır. Kompulsiyon dediğimiz el yıkama davranışlarının aşırı arttığını görebiliriz. Örneğin evden hiç çıkmayan birinin beş dakikada bir dakikalarca elini yıkaması gibi. Bu bireyler için çalışırken, dışarıdan eve gelince ya da dışarı çıkıldığında gösterilen el yıkama sıklığı gibi genel kurallar belirlemek gerekiyor. Kişinin sık sık ateşini ölçmesi, nefes kontrolleri gibi davranışlar da kaygıyla baş etmek için yapılan aşırı ve işlevsiz davranışlardır ve bunların mümkün olduğunca yapılmaması endişeyi azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu."Psikiyatrik tedaviler aksatılmamalıdır"Psikiyatrik tedavisi olan kişilerin bu süreçte tedavilerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Arıcı, şunları kaydetti:"Bu kişilerin ilaçlarını düzenli kullanmaya devam etmeleri, çok zorunda kalmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmemeleri, psikiyatrik muayene ve terapi ihtiyaçlarını online görüşmeler ile yürütmelerini öneriyoruz. Ayrıca sosyal medyada fazlaca salgın haberlerine maruz kalmamak, düzenli uyku, sağlıklı beslenme gibi genel sağlık kurallarına önem vermek bu süreçte ruh sağlığı açısından da koruyucu olacaktır."

Kaynak: AA