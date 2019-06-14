14.06.2019 10:34
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Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı

Psikiyatri uzmanından

ADANA'da psikiyatri uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, velilere karne uyarısı yaptı.


ADANA'da psikiyatri uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, velilere karne uyarısı yaptı.
18 milyon öğrenci 2018-19 eğitim öğretim yılının tamamlanması ile karne alacak. Psikiyatri uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, "Veliler, karneleri öğrencilerin başarısı olarak görmemeli" dedi. Bazı öğrencilerin karneleriyle mutlu olacağını, bazılarının da üzüleceğini belirten Erdem Önder Sönmez, "Aileler, karnelerde notları sadece öğrencilerin değil kendilerinin de bir nevi ilgi değerlendirmesi olarak görmeliler. Karnede alınan notlara çocuklarımıza herhangi bir baskı kötü söz söylenmemeli. Eksik olan derslere yönelik strateji geliştirilmeli. Çocuğa güven verilmeli" dedi.

- Adana
Kaynak: DHA
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