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Psiko-teknik raporlarında e-imza kullanılacak

Sürücü adaylarının psiko-teknik testleri dijital ortama taşınıyor.

26.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:48
Psiko-teknik raporlarında e-imza kullanılacak

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, psiko-teknik değerlendirme raporu, elektronik sistem üzerinden e-imza ile düzenlenecek. Bireyler, düzenlenen psiko-teknik değerlendirme raporuyla 45 gün içinde kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan psikiyatri uzmanına başvuracak.

Koronavirüs kağıt ve kartonlarda 24 saat aktif kalabiliyor

Özellikle evraklarla, kağıt çıktılarla daha sık temas eden çalışanlar veya meslek gruplarının riskini minimize etmek için en sağlıklı çözümlerden biri, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip e-imza. Koronavirüsün bakır yüzeylerde 4 saat, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde 2-3 gün, kağıt ve kartonlarda ise 24 saat yaşayabildiğini belirten uzmanlar, elden ele dolaşan kâğıtlardan uzak durmanın, içinde bulunduğumuz durumda bireysel olduğu kadar toplumsal sağlığımızın üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

E-imza kullanım alanları artıyor

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında bilgi veren E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, "Sürücü belgesi alacak kişilerin psiko-teknik değerlendirme raporları elektronik sistem aracılığıyla e-imza kullanılarak hazırlanacak. Psikiyatri uzmanı, kişiye ait psiko-teknik değerlendirme raporundaki bulgular ile psikiyatrik muayene sonucu elde ettiği bulguları birlikte değerlendirerek, söz konusu kişinin sürücülük yapmasına engel bir durumun olup olmadığını belirten psikiyatri raporunu elektronik sistem üzerinden düzenleyecek. Düzenlenen raporlar sistemde on yıl süre ile saklanacak. İşlemin tamamıyla elektronik ortamda gerçekleştiriliyor olması, kağıt kullanımının risk taşıdığı bu günlerde önemli bir unsur." dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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