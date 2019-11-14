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Psikolog Acar Baltaş, Üsküdar Sahil Nevmekan'da öğretmenlere seminer verdi

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Üsküdar Sahil Nevmekan'da öğretmenlere seminer verdi.

14.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:56Psikolog Acar Baltaş, Üsküdar Sahil Nevmekan'da öğretmenlere seminer verdi
Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Sahil Nevmekan'da öğretmenlere seminer verdi.

Üsküdar Sahil Nevmekan'da yapılan seminere çok sayıda öğretmen katıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yapılan seminer yaklaşık bir saat sürdü. Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş semineri esnasında slayttan sunumu yaptı.

Seminer öncesi açıklama yapan Baltaş, "Bir öğretmen derse girerken 'dersimi en iyi şekilde anlatayım' diye girmek yerine 'ben yarının Türkiye'sini oluşturmak üzere giriyorum' diye girerse, yaptığı işe bu anlamı yüklerse dersine vereceği bilgiyi bir araç olarak kullanarak öğrencilerin dünya için iyi bir insan olmalarını sağlar. Benim bugün öğretmenlerle bir saatlik sohbetimin temel mesajı budur. Öğretmenlerin yaklaşılabilir olması, öğrencilerini anlamak için dinlemeleri, onlarla bağ kurmaları ve en önemlisi her öğrencinin içindeki farklı biricik olan şeyi fark etmeleri, keşfetmeleri bunun için çaba harcamaları gerekir" dedi. - İSTANBUL

Üsküdar, Güncel

Kaynak: İHA

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