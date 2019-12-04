Psikolog Karaaslan: Çocuğa uygulanan psikolojik testler gelişimleri için önemli

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Karaaslan, ailelerin çocukları için psikologlara başvurduğunda karşılarına direkt olarak uygulanması gereken testlerin çıkmasının aileleri ilk etapta tedirgin ettiğini belirterek, "Psikolojik destek alırken çocuğa uygulanacak olan testler veya alınan bir takım bilgiler çocuğun gelişim takibi için oldukça önemlidir" dedi.

Objektif testlerin çocuğun ruhsal röntgenini çekmek için en güvenilir yöntemlerden biri olduğunu ve ailelerin kaygı duymaması gerektiğini ifade eden şöyle devam etti: "8 yaşındaki bir çocuğa zeka testi yapıldığında test sonucunda elde edilen puanlar, çocuğun içinde bulunduğu yaş dilimi göz önüne alınarak değerlendirilir. Benzer şekilde gelişim geriliği olan bir çocuğun değerlendirme puanları içinde bulunduğu yaş dönemi ve eğitim düzeyine göre yorumlanır. Yapılan bu testler sayesinde erken fark edilirse bu çocuk için çok önemli bir adımdır."

"TESTLER PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MESLEĞİN OLMAZSA OLMAZI"

Çocuk değerlendirme testleri hakkında bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Ayşe Karaaslan, "Bu testler; zeka testleri, dikkat ve algı testleri, gelişimsel değerlendirme ve gelişimsel tarama testleri, projektif testler, psikolojik değerlendirme ölçekleri olarak sıralanabilir. Bu testlerle ilgili eğitimlerin alınması ise oldukça önemli. Testler, psikoloji öğrencileri için mesleğin olmazsa olmazı ve bir yol haritası niteliğinde" dedi.

Alınan eğitim sonrası psikolog adayları öğrencilere faydasını da hatırlatan Karaaslan, "Uzun zamanda görebilecekleri problemleri kısa sürede görmelerine yardımcı olacaktır. Bu sayede zamandan tasarruf ederek işleri kolaylaştıracaktır. Ayrıntılı değerlendirme konusunda paha biçilmez donanıma sahip olacaklardır. Normalde göremedikleri konularda bireyin yetenekleri ilgi alanları hakkında somut olarak fikir sahibi olmalarına yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Eğitimlerin İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İGÜSEM) bünyesinde yakın zamanda başlayacağını da kaydeden Karaaslan, "Katılımcılar mezun olduklarında psikoloji alanında testör olarak çalışmalarına bir iş alanı oluşması adına da bir fırsat olacaktır onlar için. Mesleki tecrübelerinin artmasına katkı sağlayacak ve adımlarını daha sağlam basmalarında önemli rol oynayacaktır" şeklinde konuştu.

- İstanbul