Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Üsküdar Sahil Nevmekan'da seminer verdi

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Üsküdar Sahil Nevmekan'da seminer verdiİSTANBUL - Prof. Dr. Acar Baltaş Üsküdar Sahil Nevmekan'da seminer verdi. Yoğun ilginin olduğu seminerde Baltaş, "Her yaştaki çocuğun ev işi yapması onları emeğe saygılı, hayata hazır insan haline getiriyor" dedi. Psikolog, Prof. Dr. Acar Baltaş 'Potansiyelini Hayata Yansıtan Çocuklar Yetiştirmek' isimli Üsküdar Nevmekan sahilde seminer verdi. Seminere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda vatandaş katıldı.Yaklaşık bir buçuk saat süren seminerde psikolog, Prof. Dr. Acar Baltaş iyi bir ebeveyn nasıl olur?, çocukları yetiştirme tüyoları hakkında bilgi verdi. Zaman zaman slaytlarla devam eden Baltaş'ın seminerine ilgi oldu.Seminer sonrasında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Prof. Dr. Acar Baltaş Üsküdar Katibim bebeklerini takdim etti.Seminer sonrası konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Salonda bulunan anneler-babalar bu sizin anlattıklarının sonucunda 3 ailenin çocuklarında bir değişim olursa bu program bizim için hedefine ulaşmış olur. Burada anlatılanlar çok önemli çok değerli şeyler. Aslında bunların hepsi biliniyor ama iş pratiğe gelince değişiyor. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.Prof. Dr. Acar Baltaş, "Ebeveynleri rolleri her şeyden önce bugün var olduğundan daha az koruyucu olmalı. Çocukları, gençleri hayat ile bir araya getirmeli. Yaşam becerileri kazanmaları için onların ellerini tavsiye ediyorum. Çocukları ile bağ kurmalarını tavsiye ediyorum. Çocuklarının önem verdikleri şeylere önem verirlerse ve çocuklarının önem verdikleri şeyler konusunda kendilerinin konuşma fırsatı verirlerse yargılamadan kendi doğrularını göstermeden dinlerlerse çocukları onların değerlerine daha iyi yakın olacaklar. Daha istedikleri gibi çocukları olacaktır" ifadelerini kullandı.Baltaş, "Çocuklar yetersizlik duygusu yaşamamaları için kendi sınırlarını zorlayacak her türlü girişimden kaçınıyorlar. Bunun sonucunda direnç veya öz yeterlilik gelişmiyor. Ebeveynlere tavsiyem, çocuklarını bir yaşında başlayarak ev içinde ev işi yaptırım diyorum. Her yaştaki çocuğun ev işi yapması emeğe saygılı, hayata hazır insan haline getiriyor. Çünkü 20 yaşına gelen gençler incelendiğinde ev işi yapanların yeterlilik duygusu daha yüksek ve hayat karşısında daha dirençli olduğu görülüyor. Nazik ve kibar olmayı öğretsinler. 14 yaşından başlayarak yaz aylarında çalıştırsınlar" şeklinde konuştu.