AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Merkez Bankası dün bir kez daha faiz indirdi. Piyasanın vermiş olduğu tepkiye baktığımızda yüzde 24 faiz oranının bu ülkenin gerçekliğiyle alakalı olmadığını çok net bir şekilde gördük. Psikolojik havanın dağılmasıyla yatırım ortamı gelişecektir." dedi.

Bergama ilçesinde bir tesiste STK temsilcileriyle bir araya gelen Dağ, bölgeye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Çevre yolu ile yakından ilgilendiklerini vurgulayan Dağ, ESBAŞ, Çandarlı limanı ve otoyol projelerini de takip ettiklerini dile getirdi.

Yaklaşık bir yıldan bu yana ekonomide sıkıntılı süreçler yaşandığını hatırlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Dolar ve avro üzerinden yürütülen operasyonla şahit olduk. Dövizdeki bu dengesizlik faizide etkiledi. Son 3 aylık sürece baktığımızda ise böyle bir havanın ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Merkez Bankası dün bir kez daha faiz indirdi. Piyasanın vermiş olduğu tepkiye baktığımızda yüzde 24 faiz oranının bu ülkenin gerçekliğiyle alakalı olmadığını çok net bir şekilde gördük. Psikolojik havanın dağılmasıyla yatırım ortamı gelişecektir."

Dağ, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 7 vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Terörle mücadelenin başarılı bir şekilde devam ettiğini aktaran Dağ, "Biliyorsunuz bazı belediyelere kayyum atamaları oldu. Nedeni çok belli. Bunu da herkes çok iyi biliyor. Bölgeyi bilenler aslında yapılan bu hamlelerin terör örgütüne sekte vurduğunu, aynı zamanda da terörle mücadeleye çok büyük katkı sağladığını gösteriyor. Onun için bu atamaların bölgenin huzuruna yönelik olduğunu net bir şekilde görüyoruz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına da değinen Hazma Dağ, buradaki konunun sadece AK Parti'nin meselesi olmadığını sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, daha sonra Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'yı ziyaret etti, ardından kapalı çarşı esnafının sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA