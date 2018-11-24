Psikolojik Savaş

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmada iki takımın ortak beklentileri bulunuyor. Trabzonspor'un ev sahipliğindeki mücadelede özel bir seri beklentisi duruyor.

Fenerbahçe'ye karşı 8 senedir hem içeride hem de dışarıda kazanamayan bordo-mavili takım artık bir çıkış arıyor. Özellikle yeni statlarında sarı-lacivertlilere karşı galibiyet isteniyor. Fenerbahçe tarafı da derbilerde sahip olduğu bu yenilmezlik üstünlüğünü koruyup, hem lig hem de prestij açısından seriye devam etmenin hesaplarını yapıyor.





Trabzonspor deplasmanına hazırlanan Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın kafasındaki ilk 11'deki isimlerin form durumları öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde son dönemde artan form grafiğine bağlı olarak, oyuncuların yakaladıkları çizgi de dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de isim isim formu artan oyuncular ve bölgeleri şöyle: Kaleci Harun Tekin , son 2 resmi maçı gol yemeden kapadı. Tecrübeli eldiven her geçen maçta daha fazla adapte olup, formunu artırıyor. -Stoperde Neustadter-Skrtel ikilisi tamamen uyum yakalamış durumda ve kadronun en güçlü taraflarından biri haline geliyor. -Sol bekte Hasan Ali Kaldırım hem kaptanlık görevi hem de artan formuyla alkışları topluyor. - Orta sahada Valbuena, serbest rolü, yükselen form grafiği, yakaladığı çıkış ve skor katkısıyla Koeman'ın en güçlü kozu. - Andre Ayew özellikle hücum yönünde daha aktif olurken, maç ritmini bulmasıyla dikkat çeken bir isim oldu. 4 golle en formda oyunculardan biri. -Hücum hattında bulunan Michael Frey de son 5 maçta bulduğu4 golle en formda oyunculardan biri. Kadro hazır kıta

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