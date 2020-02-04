Haberler » Güncel » Psikolojik sorunları olan şahıs, ölen babasından kalan aracı kundakladı - Haber

Psikolojik sorunları olan şahıs, ölen babasından kalan aracı kundakladı

Ümraniye'de psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir kişi, ölen babasından kalan otomobili yaktı.

04.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:36
'de psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir kişi, ölen babasından kalan otomobili yaktı. Otomobil kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı.
Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokak'ta saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre psikolojik problemleri olan Mahmut A., yaklaşık 3 ay önce ölen babası Ali A.'dan kalan otomobili bilinmeyen bir nedenle yaktı. Sokak ortasında yanan otomobili görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
(İHA)
Psikolojik sorunları olan şahıs, ölen babasından kalan aracı kundakladı

Ümraniye, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
14:26  Kılavuz nasıl yazılır? Klavuz mu, kılavuz mu? TDK'ya göre kılavuz nasıl yazılır? Kılavuz ne demek?
14:05  YKS başvuruları ne zaman? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS ne zaman yapılacak?
12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
4.02.2020 15:56:57