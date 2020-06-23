Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, karısını rehin aldı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, karısını rehin aldıİZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olan S.Y. (29), eşi C.Y.'yi (20) bıçak zoruyla oturdukları evde rehin aldı.

23.06.2020 02:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 03:11
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, karısını rehin aldı
İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olan S.Y. (29), eşi C.Y.'yi (20) bıçak zoruyla oturdukları evde rehin aldı. Jandarma ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda eşi C.Y.'yi serbest bırakan S.Y., gözaltına alındı.
Olay, pazartesi akşam saatlerinde Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan S.Y., eşi C.Y. ile tartışmaya başladı. Bu sırada, çiftin bağırışmalarını duyan mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Evin olduğu yere jandarma ekiplerinin geldiğini gören S.Y., bıçakla eşi C.Y.'yi rehin aldı. Jandarma ekipleri, S.Y.'nin ikna çabalarına cevap vermemesi üzerine evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen S.Y., eşini serbest bırakarak teslim oldu.
S.Y. gözaltına alınırken, büyük korku yaşayan C.Y. ise sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, karısını rehin aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemalpaşa, Jandarma, DHA, Güncel, Haber

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