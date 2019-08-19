Haberler» 3. Sayfa» Haber

Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı

Elazığ'da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı.

19.08.2019 17:01
Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı
Elazığ'da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı.

Olay, Çarşı Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen M.K. (39), belediye personeli İ.P. ile tartıştı. Tartışma sonrası M.K., bıçakla İ.P'yi 4 yerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, şüpheli M.K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bir iş yerinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı

Çarşı Mahallesi, Menderes, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:46   Ordu'da izinsiz kenevire suçüstü
18:45   230 metreden Kelebekler Vadisi'ne düşen Polonyalı turist öldü
18:42   Çerkezköy'de alınacak güvenlik tedbirleri konuşuldu
18:41   Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
18:38   Kocaeli'de yüksek gerilim direğinin ayaklarında bomba bulundu
18:32   Bakan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
18:25   Bahçeli'nin "geri dönün" çağrısı karşılık buldu