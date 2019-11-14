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Psikolojk sorunları olan genç intihar etti

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sezer S.(25) kendini asarak intihar etti.

14.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:16Psikolojk sorunları olan genç intihar etti

KOCAELİ'nin ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sezer S.(25) kendini asarak intihar etti.

Olay akşam saatlerinde, Kartepe Ataevler Mahallesi Nihan Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Tek başına yaşayan Sezer S.'den alamayan yakınları evine geldi. Eve giren yakınları, Sezer S.'yi tavana iple asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Sezer S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. ekipleri evde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Sezer S.'nin cenazesi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaklaşık 20 gün önce trafik kazası geçiren Sezer S.'nin uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ve intihar ettiği tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kartepe, Kocaeli, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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14.11.2019 02:02:20