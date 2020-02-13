"Psikopatik belirtiler demansın işareti olabilir"

Alman Alzheimer Akademi Başkanı Mefküre Ülker, psikopatik belirtilerin demans hastalığının işareti olabileceğini belirterek, "Hasta, hiç kimse konuşmasa bile sesler duyar, ortada olmayan bir şey görür, cildinde bir şey hisseder, bir şey koklar ya da tadar. Halbuki kendisine hiçbir şey dokunmaz, ortada hiçbir koku ya da ağzında hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Ülker, yaptığı açıklamada, demans hastası olan birçok insanın halüsinasyon ve sanrılardan söz ettiğine dikkati çekti.

İlk kez 1907 yılında Alois Alzheimer tarafından alzaymır demansı olan hastalarda bu tür psikotik belirtiler olabileceğini ve bunun büyük bir sorun olduğunun açıklandığını hatırlatan Ülker, demansın psikotik semptomları gösterenlerde daha hızlı bir şekilde geliştiğine vurgu yaptı.

Psikotik belirtisi olan kişinin gerçeklikle bağlantısını kaybedebileceğini ifade eden Ülker, şunları kaydetti:

"Hasta, hiç kimse konuşmasa bile sesler duyar, ortada olmayan bir şey görür, cildinde bir şey hisseder, bir şey koklar ya da tadar. Halbuki kendisine hiçbir şey dokunmaz, ortada hiçbir koku ya da ağzında hiçbir şey yoktur. Bazıları birileri tarafından kontrol edildiğini, kendisine zulüm edildiğini, tehdit edildiğini veya bir komplonun hedefi olduklarını düşünürler. Psikotik belirtiler gösteren kişiler, düşüncelerinin kendisine dışarıdan geldiğini, diğer insanların düşüncelerini okuyabildiğini veya davranışlarını kontrol ettiklerine de kendilerini inandırabilirler. Bu durum genellikle anksiyeteyi tetikler."

Ülker, psikotik semptomları olan demans hastalarının genellikle huzursuz, agresif hatta saldırgan olabileceğini ifade ederek, yapılan çalışmalara göre 10 alzaymır hastasından 4'ünün bu tür semptomlardan muzdarip olduğunu belirtti.

Kaynak: AA