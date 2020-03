"PSM'yle Kal" Instagram konserlerinde Noiserv sahne aldı

"PSM'yle Kal" Instagram konserleri kapsamında, şarkıcı ve multi-enstrümantalist David Santos'un tek kişilik orkestrası Noiserv, online konser verdi.Zorlu PSM'nin Instagram kanalından canlı yayınla gerçekleştirilen konseri çok sayıda sanatsever takip etti.Müziğini metalofon, omnikord, zil, melodika, klavye, gitar, oyuncak ve müzik kutularıyla donatan Portekizli sanatçı Santos, kendisini dinleyenlere teşekkür etti.Ekim ayında Türkiye'de konser vereceğini de hatırlatan sanatçının "Almost Visible Orchestra" isimli albümü 2013'te Portekizli Yazarlar Derneği tarafından "Yılın Albümü" ilan edilmişti.Sanatçı, yaklaşık bir saat süren konserde "This Is Maybe the Place Where Trains Are Going to Sleep At Night", "I Was Trying to Sleep When Everyone Woke Up", "Don't Say Hi If You Don't Have Time for A Nice Goodbye" ve "Tokyo Girl"ün de aralarında yer aldığı sevilen eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA