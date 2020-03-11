Menü
Haberler ›› Spor ››PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet - Spor

PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra adı sarı-lacivertli kulüple anılan Roger Schmidt, Hollanda Eredevisie ekiplerinden PSV Eindhoven'ın yeni teknik patronu oldu.

11.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:46

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de gelecek sezon için teknik direktörlüğe Roger Schmidt getirildi.

PSV Kulübü, gelecek sezondan itibaren başlamak üzere Alman çalıştırıcı Schmidt ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

SON OLARAK ÇİN'DE GÖREV YAPTI

Aralık 2019'da teknik direktör Mark van Bommel ile yollarını ayıran PSV, takımın başına geçici olarak Ernest Faber'i getirmişti.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen 52 yaşındaki Schmidt, Almanya'da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya'da Salzburg ve son olarak Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.

Eredivisie'de 26 haftada 49 puan toplayan PSV, 4. sırada yer aldı.

PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet

Kaynak: AA

Etiketler : Hollanda, Futbol, Spor

Paylaş
Yorumlar (1)
FANATİK TARAFTAR:yok kardeşim. bu böyle olmayacak. tutucan bi özel helikopter. Yılmaz Vuralı akhisarın tesislerinden alıp saraçoğluna indiricen. yeter ulan. nedir bu sizden çektiğimiz be.
Cevap Yaz 0 1

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak Spor
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Spor
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Spor
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Spor
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı