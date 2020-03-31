PTT: 1000 TL'lik destek ödemeleri doğum yılına göre yapılacak

PTT, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren PTT şubelerinden ve ATM'lerden vatandaşlara ulaştıracağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com