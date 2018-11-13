PTT Afrin'de Şube Açmaya Hazırlanıyor

13 Kasım 2018 Salı 12:51



13 Kasım 2018 Salı 12:51

- Afrin ilçe merkezinde açılacak PTT şubesi dış çekim PTT Afrin'de şube açmaya hazırlanıyorPTT, Suriye'nin kuzeyinde, Zeytin Dalı Harekatıyla terörden arındırılan Afrin'de şube açacakAFRİN (AA) – PTT, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde şube açmaya hazırlanıyor.Afrin merkezinde Esed rejimi döneminde posta merkezi olarak kullanılan bina PTT şubesi olarak hizmete girecek.PTT Genel Müdürlüğünün tadilatını yaparak kullanıma hazır hale getirdiği şubede posta, banka ve lojistik hizmetleri verilecek.Yakın zamanda hizmete girmesi beklenen PTT şubesinde hesap açma, fatura ödeme, para yatırma, para çekme, havale ve kargo gönderimi yapılabilecek.Fırat Kalkanı Harekatının ardından da Azez, Cerablus, Çobanbey, Bab ve Mare bölgelerinde PTT şubeleri açılmıştı.