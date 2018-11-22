PTT "Akıllı Pazar Yerini" Tanıttı

22 Kasım 2018 Perşembe 13:12



22 Kasım 2018 Perşembe 13:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Coğrafi avantajlarını İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla destekleyen Türkiye, lojistiğin de çok önemli bir unsur olduğu e-ticaret ekosisteminde bölgesel ve küresel bir aktör niteliğindedir." dedi.Turhan, PTT tarafından alıcı ve satıcı firmaların uluslararası ticaret yapmalarını sağlayan yeni nesil e-pazar yeri "PTT Trade Akıllı Pazar Yeri" tanıtımı için İzmir Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda, hayata geçirilmesi planlanan İzmir merkezli e-ticaret faaliyetlerinin birinci fazı olan "epttavm.com" platformunun 2012'de hizmete açıldığını, platformda halen 6 bin 500'den fazla tedarikçinin 9 milyon ürününün sergilendiğini söyledi.Dünya ticaretinin seyrini değiştiren e-ticaretin geliştiği ortamda bu portalın faaliyet göstermesinin Türkiye'nin ekonomik hedefleri açısında büyük önem taşıdığını belirten Turhan, şöyle konuştu:"Dijital dünya, sunduğu imkanlarla alışkanlıklarımızı değiştirdiği gibi, konvansiyonel ticareti de ikame etmeye aday bir hızla ilerliyor. Artık toplumsal yaşam da ticari yaşam da bir şekilde internet üzerinden şekilleniyor. İnternet bir yandan bireylerin tüketim konusundaki algı ve alışkanlıklarını değiştiriyor, dönüştürüyor, diğer yandan işletlemlerin özellikle de KOBİ'lerin dünyaya açılmalarında pazarlama, kültür ve stratejlerini geliştirmelerine büyük fırsatlar sunuyor.""ptttrade.com" ile e-ticaretTüm bu gelişmelere kayıtsız kalmayan PTT'nin bugün açılışı yapılan "ptttrade.com" ile e-ticaret işlemlerine yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını kaydeden Turhan, "Bu platform öncelikle ülkemizde üretilen ürün ve hizmetlerin tüm dünyaya pazarlanması ve satışını çok daha etkin hale getirecektir. Elbette oluşturacağı yeni pazarlarla ülkemizin bu alandaki en kapsamlı ve en geniş platformu olmayı hedefliyoruz." dedi.Turhan, Türkiye'nin 2023 yılı e-ticaret hedefinin 350 milyar lira olduğunu anlatarak, "ptttrade.com"un bu hedefin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle uluslararası ticaret konusunda önemli bir yerde olduğunu ifade eden Turhan, şöyle devam etti:"Coğrafi avantajlarını İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla destekleyen Türkiye, lojistiğin de çok önemli bir unsur olduğu e-ticaret ekosisteminde bölgesel ve küresel bir aktör niteliğindedir. Ülkemiz coğrafi konumu, yetişmiş insan kaynağı, yenlikçi ulaşım ve altyapı çözümlerinin yanı sıra dijital çağın gerektirdiği uygulamalarla e-ticaret sektöründe bölgesinde öncü rol oynamaya adaydır. Günümüzde lojistik, depolama, tedarik, teslimat gibi ana bileşenlerin de dijital çözümlerin etkin şekilde kullanıldığı e-ticarette Türkiye'nin attığı en güncel adımlardan biri, PTT Trade akıllı pazar yeri olacaktır.""Yakında 5G de geliyor"Turhan, Türkiye'de 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 37 artış gösteren e-ticaret hacminin 42,2 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bununla birlikte e-ticaretin toplam perakende pazarında oranının yüzde 4,1 ile gelişmekte ülkelerin altında kaldığını biliyoruz. Bu farkın bakanlığımızın bilişim ve haberleşme altyapılarında yaptığı hizmetlerle kapanacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.Yatırımlarla geniş bant abone sayısının 72 milyona, mobil bant abone sayısının 80 milyona ulaştığı bilgisini veren Turhan, "Yakında 5G de geliyor. Sabit geniş bant abone yoğunluğu hedefini yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Mobil geniş bant abone yoğunluğunu ise yüzde 100'e ulaştıracağız. Fiber kablo uzunluğu bugün 81 bin 300 kilometre, önümüzdeki 4 yıl içinde bunu 338 bin kilometreye ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.Turhan, internet kullanım oranlarının yüzde 73 seviyelerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Halkımız İnternetten alışveriş yapmaya her geçen gün daha fazla eğilim gösteriyor. 2018'de internet alışveriş yapan kişi sayısı 17 milyon 325 bini geçmiş durumda, geçen yıla göre bu yüzde 5 artış göstermiş. Ülkemizde her 10 haneden 8'i internet erişim imkanına sahip. 2017 yılında yüzde 80'lerde olan hanelere iletişim imkanı, 2018'de yüzde 84'e çıkmış durumda. Tüm bunlar internet alışverişinin e-ticaretin geleceği hakkında net fikirler vermekte. Kuşkusuz ticarete yatkın, dünya ile entegre olmuş dinamik yapımız, ilerleyen yıllarda e-ticaret konusunda daha proaktif olacaktır."İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in e-ticaretin geliştirilmesi konusunda en uygun kent olduğunu söyledi. Dünyada son dönemde bir çok teknoloji ve e-ticaret şirketinin gelirlerinin bir çok devleti geride bıraktığına dikkati çeken Özgener, "Onların Ali Babası varsa, bizim de Binali Babamız var." dedi.