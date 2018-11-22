PTT Akıllı Pazar Yerini Tanıttı

22 Kasım 2018 Perşembe 13:40



22 Kasım 2018 Perşembe 13:40

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, PTT'nin adım adım bir Türkiye markası olma yolunda ilerlediğini belirterek, "PTT'nin önü açık, daha büyük işler yapabilir. Nasıl Türk Hava Yolları 10-15 senede bir marka haline geldiyse, Avrupa'nın 2, dünyanın 7 numaralı bayrak taşıyıcı şirketi olduysa PTT de aynı şeyi yapabilir, yaptığı çalışmalarla o yönde ilerliyor." dedi.PTT tarafından alıcı ve satıcı firmaların uluslararası ticaret yapmalarını sağlayan yeni nesil e-ticaret üssü "PTT Trade Akıllı Pazar Yeri"nin tanıtımı için İzmir Ticaret Odasında toplantı düzenlendi.Toplantı öncesi İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleriyle basına kapalı görüşen TBMM Başkanı Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye olarak teknolojideki gelişimin getirdiği değişimin gerisinde kalmamak için 16 yıldan bu yana büyük hamleler içinde olduklarını, bu kapsamdaki İstanbul Havalimanı'nı da bir gurur abidesi olarak hizmete soktuklarını anlattı.En fazla ciroya sahip şirketlerin internet üzerinden satış yapanlara ait olduğunu, aslında bu işin henüz başında bulunduklarını dile getiren Yıldırım, dünyadaki ticaretin henüz yüzde 8,5'inin internet üzerinden yapıldığına işaret etti.PTT'nin e-ticaret konusundaki atılımlarına 2012 yılında başladığını, perakende ticaret için kurulan ePTTAVM'nin 500 milyon yıllık ciroya ulaştığını, bunun çok daha fazla olması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Elektronik ticaretteki büyüme oranı, konvansiyonel ülke büyümesinin en az 3 katı. Geçen sene 4 katı da geçmiş. Demek ki ülkenin rekabet gücünün korunması için bu alana, akıl terine daha çok yatırım yapmamız lazım. Değişimi ıskalarsak, okuyamazsak yine off-line ülke konumuna düşeriz. Biz bunun için vaktinde internet altyapısını yurdun en ücra köşelerine kadar götürdük. Geniş bant internet erişimini yaygınlaştırdık. Altyapı olmayınca nasıl yapacaksın ticareti. Altyapı var. Bundan sonrası organizasyon. Şimdi bugün PTT bir kademe daha işi ileri götürüyor. Toptan satışlara yöneliyor. Vatandaş-satıcı buluşmasından bir adım daha ilerisi. Satıcıyla alıcı firmaların internet ortamında buluşturulması ve ticaret gerçekleştirilmesi." diye konuştu.Yıldırım, küresel ticarette bir kıpırdanmanın başladığını, bu sene sonu itibarıyla 20 trilyon dolara erişeceğinin hesap edildiğini, bunun yüzde 8,5'ine karşılık gelen 2-2,5 trilyon doların e ticaret olarak yapılacağını ifade ederek Türkiye'de ise toplam ticaretin yüzde 3,5'inin elektronik ortamda gerçekleştiğini anlattı."Dünya ortalaması yüzde 8,5. Bizim buna erişmemiz için bugün geldiğimiz seviyenin iki katından fazla bir artışa ihtiyacımız var" diyen Yıldırım, bunun için PTT'nin bu gün oluşturduğu platformlara benzer yatırımların yapılması, her ürün grubunda, her sektörde bu yönde faaliyetlerin artırılması gerektiğini kaydetti.e-ticaret yoluyla Adıyaman'ın Besni ilçesinde el sanatları üretimi yapan bir kişinin dünyanın öte yanına ürünlerini gönderebilir duruma gelmesini arzu ettiklerini belirten Yıldırım, PTT'nin bu yöndeki çalışmalarını önemsediklerini dile getirdi.- "PTT'nin önü açık"Göreve geldiklerinde PTT'nin Telekom'un altyapısını kullanmasına rağmen 11 trilyon lira zarar ettiğini, bundan sonra kendisini yenileyen kurumun arka arkaya yeni hizmetlerini kullanıma açtığını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:"Kamudan kaynaklanan bazı kısıtlayıcı şartlarına rağmen güzel işler yapıyor. PTT'nin önü açık, daha büyük işler yapabilir. Nasıl Türk Hava Yolları 10-15 senede bir marka haline geldiyse, Avrupa'nın 2, dünyanın 7 numaralı bayrak taşıyıcı şirketi olduysa PTT de aynı şeyi yapabilir, yaptığı çalışmalarla o yönde ilerliyor. PTT, bu gün artık vatandaşın zihninde profesyonelce çalışan, piyasa kurallarıyla iş yapan esnek karar alma mekanizmaları geliştirmiş bir kurum olarak yer alıyor. PTT, adım adım Türkiye'nin bir markası olma yolunda ilerliyor. Bu güzel bir şey. Bizim geleceğimiz marka sayısını artırmaktadır. Başkaları için çok çalıştık. Onlara çok ürün ürettik. Ama markayı koyan parayı alıyor."TBMM Başkanı Yıldırım, ilk ihracatı yapan İzmir'in ticari potansiyelinin çok yüksek olduğunu, PTT'nin sunduğu imkanların kentin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti."Elektronik ticaret, aynı zamanda elektronik ihracat demektir" diyen Yıldırım, bu yatırımın Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalamasına da büyük katkı sağlayacağına işaret etti.Konuşmaların ardından PTT Trade Akıllı Pazar Yeri'nin ilk üyesi olan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in üyelik başvurusu, TBMM Başkanı Yıldırım'ın tabletteki uygulamadan onay vermesiyle gerçekleşti.PTT Trade'nin ilk yılında 10 bin üyeye ulaşmayı hedeflediği belirtildi.