25.06.2019 10:39
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PTT "Anadolu sıvacısı" puluyla En İyi Avrupa Pulu Yarışması'nda

PTT "Anadolu sıvacısı" puluyla En İyi Avrupa Pulu Yarışması

PTT AŞ, bu yıl "Kuşlar" temasıyla düzenlenen "En İyi Avrupa Pulu Yarışması"nda "Anadolu sıvacısı" görselli anma puluyla yer alıyor.

PTT AŞ, bu yıl "Kuşlar" temasıyla düzenlenen "En İyi Avrupa Pulu Yarışması"nda "Anadolu sıvacısı" görselli anma puluyla yer alıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ, Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 2002 yılından bu yana düzenlenen En İyi Avrupa Pulu Yarışması'na endemik bir kuş türü olan "Anadolu sıvacısı" görselli anma puluyla katıldı.
Bu yıl "Kuşlar" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada Türkiye 'yi temsil edecek PTT AŞ'ye "https://www.posteurop.org/europa2019" internet adresinden oy verilebilecek.
Dünyanın farklı ülkelerinden adayların katılacağı yarışmada oylar 9 Eylül 'e kadar kullanılabilecek.
Türkiye'yi temsil edecek pul görselinde yer alan "Anadolu sıvacısı" kuşu, iğne yapraklı ormanlarda yaşıyor. Anadolu sıvacısı, başının üst yarısının siyah olması, gözlerinin üstünde göze çarpan beyaz bir tüy şeridi bulunması ve göğsünün üzerinde yer alan geniş kestane renkli lekesiyle diğer kuşlardan ayrılıyor. Endemik bir tür olan Anadolu sıvacısı, dünyanın en eski uluslararası koruma örgütü BirdLife International tarafından "Avrupa Ölçeğinde Korumada Öncelikli Kuşlar" kategorisine dahil edilerek korumaya alındı.
Kaynak: AA
Türkiye , PTT , Avrupa , Ekonomi

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