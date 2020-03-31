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PTT aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yapılacak 1000'er liralık ödeme yarın başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er liralık ödeme yarından itibaren PTT iş yerlerinden ve ATM'lerinden yapılmaya başlanacak.

31.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:08
PTT aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yapılacak 1000'er liralık ödeme yarın başlayacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er liralık ödeme yarından itibaren PTT iş yerlerinden ve ATM'lerinden yapılmaya başlanacak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek destek kapsamındaki ödemeler için takvim hazırlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarla 1000'er liralık ödeme, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye PTT aracılığıyla ulaşacak. PTT iş yerlerinden ve ATM'lerinden yapılacak ödemelerin tarihleri, ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendi. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ödemelerini alacak.
İş yerlerindeki yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlandı. Bu kapsamda, şirkette hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerin söz konusu ödeneği 5 Nisan'dan itibaren hesaplarına yatırılacak.
ATM'lerden günlük para çekme limiti 3 bin liraya çıkarıldı
Müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesine özel önem veriliyor. Bu kapsamda vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uyması gerekiyor.
İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlar, kontrollü bir şekilde PTT iş yerlerinde misafir ediliyor. Buralarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak, gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteri sırayla iş yerlerine alınarak işlemler yapılıyor. Ayrıca şubelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limiti 3 bin liraya yükseltildi.
Kovid-19'un Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana PTT gerekli tedbirleri alırken, şirketin iş yerlerinde, dağıtım ve servis araçlarında, müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Böylece, düzenli adımlarla müşterilerin ve personelin sağlığı korunmaya çalışılıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: 1 Nisan, ATM, PTT, Güncel
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