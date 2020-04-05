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PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

PTT AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde İŞKUR ödemelerinde yeni bir uygulamaya giderek, hak sahibi vatandaşların dolduracakları form ile ödeme bedellerinin, sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini...

05.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:38
PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
PTT AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde İŞKUR ödemelerinde yeni bir uygulamaya giderek, hak sahibi vatandaşların dolduracakları form ile ödeme bedellerinin, sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceklerini bildirildi.
PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.
Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı.
Form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Banka, PTT, Ekonomi
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