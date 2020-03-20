Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››PTT AŞ'den Kovid-19 önlemleri - Ekonomi

PTT AŞ'den Kovid-19 önlemleri

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar cumartesi günleri sadece hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu/kargo, içeriğinde pasaport bulunan nitelikli gönderilerin dağıtım hizmetinin verileceğini bildirdi.

20.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:02
PTT AŞ'den Kovid-19 önlemleri
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar cumartesi günleri sadece hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu/kargo, içeriğinde pasaport bulunan nitelikli gönderilerin dağıtım hizmetinin verileceğini bildirdi.
PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan önlemler çerçevesinde öncelikle vatandaşın sağlığını dikkate alan şirket, dağıtım araçlarını, iş yerlerini, servis araçlarını ve müşterilerin temas edebileceği alanları özenle dezenfekte ettirdi.
Şirket, günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükseltirken, müşteriler paralarını, yaygın PTT ATM'lerinden ve kamu ortak ATM'lerinden kolaylıkla çekebilecek.
Cumartesi günleri sadece nitelikli gönderiler dağıtılacak
Çalışanların sağlığının korunması ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi açısından, ikinci bir duyuruya kadar, cumartesi günleri hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu/kargo, kapsamında pasaport bulunan nitelikli gönderilerin dağıtım hizmeti verilecek.
Tebligat, APS kurye (pasaport hariç), kayıtlı posta gönderileri ile kayıtsız posta gönderileri ise dağıtılmayacak. Kargomat cihazı bulunan illerde ihbarlı gönderilerden alıcı telefon numarası bulunanların bu cihazlara konulmasına özen gösterilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Posta, PTT, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi Ekonomi
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi Ekonomi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Ekonomi
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Ekonomi
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Ekonomi
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Ekonomi
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Ekonomi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

TUSAF/Ulusoy: Un stokunda ve üretiminde bir aksama yok - Ekonomi Alaplı'ya 14 Milyon lira Fındık destek parası - Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası duyurusu Açıklaması - Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları 13 yılın zirvesinde - Ekonomi Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin - Ekonomi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi - Ekonomi Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak - Ekonomi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı - Ekonomi Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek - Ekonomi
Loading