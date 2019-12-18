Haberler » Güncel » PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoride toplam 5 kareyi oyladı.

18.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:55
PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoride toplam 5 kareyi oyladı.
Bozgeyik, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Daha sonra Bozgeyik, "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" ve Hasan Burak Altınöz'ün " şehitleri anısına" adlı fotoğraflarına oy verdi.
"Yaşam kategorisi"nde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" adlı fotoğrafını tercih eden Bozgeyik, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafında karar kıldı.
Bozgeyik, oylamaya büyük bir mutlulukla katıldığını belirterek, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Türkiye açısından unutulmaması gereken anların fotoğraf karesine yansımasının ve oylanmasının önemli olduğunu vurgulayan Bozgeyik, söz konusu fotoğrafların, olayların önemini de hatırlattığını kaydetti.
Bozgeyik, toplumsal olayları anlatan fotoğrafları, dünya kamuoyuna sunduğu için AA'yı ve çalışanlarını kutladı.
PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, AA'nın

Ali İhsan Öztürk, Anadolu Ajansı, Sarıkamış, PTT, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04 İstanbul'da ünlü markaların taklidi 2 bin 571 saat ele geçirildi - Haber
12:04 Yazar Rasim Özdenören, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:04 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Denaj ile görüştü - Haber
12:04 Tunus Cumhurbaşkanı Said "devrimi yaşatma" sözü verdi - Haber
12:03 Öğretmene taciz şüphelisi tutuklandı - Haber
11:51 Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Haber
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Haber
11:24 Kıbrıs uçağında bomba tehdidi ortalığı karıştırdı - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
18.12.2019 12:04:53