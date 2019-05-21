Ptt Aş İle Myk Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Protokol kapsamında, Postacı ve Kargo Dağıtım Elemanının ulusal meslek standardı ve yeterliliği asgari olarak belirlenecek. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin ardından, mesleki personele MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilecek.

179 yıldır Türkiye'nin her bölgesinde kargo ve lojistik alanında hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) meslek standartlarını belirlemek için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile protokol imzaladı. PTT'nin yürüttüğü faaliyetler kapsamında görev alan personelin meslek standartlarının ve yeterliliklerinin hazırlanması konusunda yapılan işbirliğiyle "Postacılık" mesleğini icra eden kişilerin, mesleki tanımları asgari olarak belirlenecek. Mesleğin icrası için gerekli görevler, işlemler, başarım ölçütleri, bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar standarda kavuşacak.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, protokol konuşmasında PTT AŞ'nin bir dünya markası olma yolunda her gün bir yeniliğe imza attığını söyledi. MYK ile yapılan işbirliği protokolü ile vatandaşlarına daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydeden Bozgeyik açılım ve büyüme sürecinde bir holding yapısında ilerleyen PTT AŞ'nin, ilerleyen dönemde birçok farklı meslek kolunda da MYK ile işbirliği yapacağını kaydetti.

Bozgeyik sözlerini şöyle sürdürdü:

"179 yıldır vatandaşına güvenilir ve hızlı hizmet sunan PTT, bugün posta ve kargo dağıtım elemanlarımızı çok daha başarılı olmaları için kıymetli bir protokol imzaladı. Kadim tarihimizde bu görevi üstlenen ulaklarımız en çalışkan, en namuslu, en başarılı insanlardan oluşurdu. Varılacak yere hızlı ulaşsın diye ulaklar uzun boylu ve hızlı koşan vatandaşlardan seçilirdi. Bugün daha ileri attığımız adımlarla, MYK'nın yetkinliği içinde postacılarımızın ve kargo dağıtım elemanlarımızın yeterliliği tescillenecek. Çok daha iyi şekilde kamuya hizmet edeceğiz. Yapılan hizmetlerin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum."

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, işbirliği ile PTT tarafından Postacı ulusal meslek standardı ile Postacı ve Kargo Dağıtım Elemanının ulusal yeterliliklerinin hazırlanmasının amaçlandığını dile getirdi. MYK'nın görevinin çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikli iş gücü oluşturmak olduğunu belirten Ceylan, "Kurumumuz 829 ulusal mesleğe meslek standardını hazırlayarak yürürlüğe koydu. 629 bin kişi mesleki yeterlilik belgesini aldı" dedi.

PTT ile gerçekleşen işbirliği protokolünün sektöre hayırlı olmasını dileyen Ceylan, "Nitelikli iş gücünü vatandaşlarımıza sunmak amacıyla yola çıktık. Bu iki meslekten 82 milyon vatandaşımız sıklıkla hizmet alıyor. Dolayısıyla bu mesleklerin standartlarının belirlenmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Mesleğin Profili Ortaya Konacak

Protokol kapsamında Postacının ulusal yeterliliğinin de standartları belirlenecek. Posta ve kargo dağıtım elemanlarının ulusal yeterlilik alanında sahip olmaları gereken bilgi, beceri yetkinlikler tanımlanacak ve belge sahibi olmak isteyen adaylara uygulanacak teorik ve performans sınav yöntemleri oluşturulacak. Ulusal yeterliliklerin belirlenmesinin ardından bu alanda istihdam edilecek nitelikli iş gücünün belirlenmesi ve sektörde istihdam edilebilirliklerinin sağlanması amacıyla, kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme süreçlerinin ardından, meslek mensuplarına MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilecek.

Ulusal meslek standartlarının belirlenmesinin ışığında mesleğin profili ortaya konacak, ulusal yeterliliklerde ise ölçme ve değerlendirme yöntemleri tanımlanacak. Hazırlanacak olan programlar aynı zamanda ilgili alanda eğitim veren Kurum/Kuruluşlar tarafından eğitim programlarına yansıtılacak.

Kaynak: Bültenler