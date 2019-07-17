PTT AŞ ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliği protokolü imzaladı

Yunus Emre Enstitüsü ile PTT AŞ arasında uluslararası boyutta bazı proje ve faaliyetlerde iş birliğine gidilmesi amacıyla protokol imzalandı.

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir." dizelerini dile getiren Yunus Emre'nin adını taşıyan enstitünün önemli faaliyetlerde bulunarak, insanlığa katkı sağladığını belirtti.

Enstitü ile PTT'nin iş birliğinin verilen hizmetlerin daha ileriye taşınması için önemli olduğunu ifade eden Bozgeyik, şöyle dedi:

"Yunus Emre Enstitüsü dünyanın neresinde ulaşılacak insan varsa, ulaşmaya çalışıp hizmet ediyorlar. Enstitü ile imzalayacağımız protokolle PTT olarak posta ve kargo ve özellikle lojistik, iştiraklerimizden PTT Anadolu faaliyetleri ile bankacılık alanlarında, uluslararası iş birliğini bir adım ileriye götüreceğiz. Bu kuruluşlarımızla bir yandan dünya markası olma yolunda attığımız adımları ileriye taşımak bir yandan ülkemize ve insanımıza hizmet etmek bir yandan da insanların mutluluğu ve huzuru için sosyal kültürel iş birliklerini daha genişletmek üzere faaliyetlerimizi devam ettireceğiz."

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de enstitünün, dünyanın çeşitli yerlerindeki 58 merkeziyle Türkiye'deki pozitif havayı paylaşmayı amaçladığını söyledi.

Ateş, iki kurumun güçlerini bir araya getirerek, hizmetin daha hızlı bir şekilde dünyaya ulaşmasını sağlayacaklarını bildirdi. PTT'nin ağlarının Yunus Emre Enstitüsü tarafından da kullanılarak, üretilen değerlerin dünyaya taşınması bakımından imzalanacak protokolün ilk adım niteliği taşıdığını dile getiren Ateş, kurumların değil ülkenin çıkarları gözetilen protokolün, ülke menfaatlerini tüm dünyada savunma ve anlatmaya yardımcı olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bozgeyik ve Ateş tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA