PTT Başmüdürlüğü'nde bayramlaşma

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PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, PTT çalışanları ile bayramlaştı.Bayramlaşma töreninde konuşan Örsdemir, bir Ramazan Bayramı'nı daha birlikte kutlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu kaydetti.PTT çalışanları olarak özveri içerisinde görevlerini ifa ettiklerini belirten Örsdemir, şöyle devam etti:"PTT birlik ve beraberliğinin yanı sıra halkımıza yerinde en iyi hizmeti sunma şiarı ile hareket etmekteyiz. Ramazan Bayramı eşin, dostun, akrabaların, özlem ve muhabbetle kucaklaştığı, yoksulların ve kimsesizlerin hatırlandığı, küskünlüklerin ve kırgınlıkların yerini sevgiye, dostluğa terk ettiği bu müstesna günlerden olup, toplumsal birlik beraberlik, dayanışma arzumuzun ve birlikte yaşama sevincimizin ruhlarda ve gönüllerde yer etmesinin de önemli dayanaklarından birisidir. Milletimizin manevi değerleri arasında önemli bir yeri olan Ramazan Bayramı, İslam aleminin sevinç ve neşe günü olmakla beraber bütün insanlığa da barış ve kardeşlik müjdelemektedir."