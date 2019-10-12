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PTT Başmüdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri

Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürlüğü kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi kapsamında personellerine seminer verdi.

12.10.2019 13:56PTT Başmüdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri
Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürlüğü kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi kapsamında personellerine seminer verdi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde PTT Başmüdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından kadın-erkek fırsat eşitliği, kadına yönelik şiddetin tanımlanması, türlerinin ve yaygınlığının anlaşılması, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuat, kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Tüm PTT personelinin katılım sağladığı etkinlik soru cevap şeklinde devam etti. - BİLECİK

Bilecik, Posta, PTT, Yaşam

Kaynak: İHA

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