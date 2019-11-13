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PTT çalışanı ölümden döndü..İlk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı

PTT çalışanı ölümden döndü.

13.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:36
PTT çalışanı ölümden döndü..İlk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı
BURSA - Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana gelen kazada, PTT görevlisi motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ise nöbetten çıkıp evine kendi aracıyla giden bir 112 çalışını yaptı.
İnegöl'den Bursa istikametine giden Cesim T. idaresindeki 52 EH 583 plakalı otomobil, iddiaya göre, arkasından gelen tırın sıkıştırması neticesinde direksiyonu kırdı. Otomobilin aynası PTT çalışanı Yılmaz K. idaresindeki 16 AFY 770 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı öğrenen mesai arkadaşları gelerek Yılmaz K'ye destek verdi. verilmesi üzerin olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar, gece nöbetinden çıkıp evine giden bir 112 çalışanı yaralıya müdahale etti. Yılmaz K, daha sonra gelen ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
PTT çalışanı ölümden döndü..İlk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı

Bursa, PTT, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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