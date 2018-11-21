PTT Çalışanları Enflasyon Farkı İstedi

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:08



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:08

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber Sen) Niğde Şubesi tarafından memur maaşlarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik açıklama yapıldı.Türkiye'deki diğer Birlik HaberSen şubeleri ile birlikte eş zamanlı olarak Niğde'de bir basın açıklaması gerçekleştirildi.Açıklamayı Birlik HaberSen Şube Başkanı Naci Şenol okudu. PTT çalışanlarının maaşlarının enflasyon karşısında eridiğine ve çalışma şartlarının da ağırlaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Yükselen enflasyon sebebiyle çalışanın alım gücü düşmüştür. yıl sonunu beklemeden enflasyon farkının ödenmesi gerekmektedir. Özellikle 399'lu personel gelir vergisi yükü altında ezilmektedir. Hükümetimizden beklentimiz gelir vergisinde yaşanan bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasıdır" denildi.Açıklama şu şekilde devam etti: "Öğretmen, hemşire, imam ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerekmektedir. Toplu sözleşmede imza altına aldığımız KİT'lerde çalışan 399'lu personele skala düzenlemesi yapılması hakkında PTT personeli mahrum bırakılmıştır. PTT personeli içinde skala düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Bardağı taşıran son damla olarak ise özellikle idari hizmet sözleşmeli personelin mesai saati 30 saatten, 20 saate düşürülmüş, yetmezmiş gibi yıllık izin, sıhhi izin, idari izin, sendika izni kullanmak suretiyle haftalık 40 çalışma saatini dolduramayan personele anayasa ve kanunlar hiçe sayılarak hafta sonu mesaisi ödenmeyeceği bildirilmiştir. Bu uygulamaya da son verilmesi gerekmektedir" - NİĞDE