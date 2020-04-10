Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

PTT çalışanları, Gündoğdu Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp, klip çekti

KONYA'da PTT çalışanları koronavirüs salgını nedeniyle artan iş yoğunluklarına dikkat çekmek ve vatandaşlara evde kalmanın önemini anlatmak için Gündoğdu Marşı'nın sözlerini uyarlayıp klip çekti.

10.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:50
PTT çalışanları, Gündoğdu Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp, klip çekti

KONYA'da PTT çalışanları koronavirüs salgını nedeniyle artan iş yoğunluklarına dikkat çekmek ve vatandaşlara evde kalmanın önemini anlatmak için Gündoğdu Marşı'nın sözlerini uyarlayıp klip çekti. Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Birlik Haber-Sen 10 Nolu Konya Şubesi, PTT çalışanlarının iş yoğunluğunun arttığına dikkat çekmek ve bu süreçte halkın evde kalmasını sağlamak için Gündoğdu Marşı'nın sözlerini uyarlayıp, klip çekti. PTT çalışanlarının koronavirüs salgınında sosyal yardım, evde ödeme ve maske dağıtımı yaptıkları anlatılan klipte,  PTT'nın kuruluş tarihinden itibaren geçen 180 yılda, savaşlar, depremler ve salgınlarda hizmet verdiği ifade edildi.

Gündoğdu Marşı'na uyarlanan sözler şöyle:

'Gündoğdu hep uyandık cihetlere dağıldık

Yurdun dört yanında da maaşları da dağıttık

Maskeler çıktı yola kapınıza gelecek

Karantina günleri elbet bir gün bitecek

Bu zorlu günlerimiz aydınlığa erecek

Gişede risk altında müşteriyle yüzyüze

Tedbir aldık, devam dedik, hizmet durmasın diye

Derdimiz, milletimiz, evinde kal Türkiye

PTT çalışıyor, siz evde kalın diye

Savaşlar, depremler ve nice salgın hastalık

Durduramaz bizleri corona virüs bile

Mazimiz kahramanlık öyküleriyle dolu

Göğsümüzde bir madalya şu milli mücadele

Hizmette 180 yıl ülkemin göz bebeği

Bayrağımız dalgalansın özgür olsun yeter ki

Üstümüzden eksilmesin albayrağın gölgesi

?


Kaynak: DHA

Etiketler: Gündoğdu Marşı, Gündoğdu, Konya, PTT, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››PTT çalışanları, Gündoğdu Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp, klip çekti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:25: Batman Beşiri'de 1 apartman karantinaya alındı - Haber 18:25: Türkiye gazetesinden vatandaşlara özel hizmet - Haber 18:24: İzmir'de kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama - Haber 18:24: Yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü - Haber 18:23: Fransız Ghazli: Türkiye'de olmak, Fransa ve Belçika'da olmaktan daha iyi - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler